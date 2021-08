Mörse

Vor mehr als einem Jahr nutzten Svenja und Sven Getz die Zwangspause im ersten Lockdown und räumten Zuhause auf. Was noch zu gebrauchen war, stellte das Mörser Paar vor die Tür zur kostenlosen Mitnahme. Diese „Givebox“ hat sich mittlerweile verselbstständigt. In 15 Monaten ist daraus ein beliebter Platz zum Tauschen von Dingen geworden.

„Hier stand auch schon mal ein Vertikutierer und ein Staubsauger“, erzählt Svenja Getz. Beides fand schnell Abnehmer. Mittlerweile besteht die Givebox aus einem kleinen mobilen Gewächshaus. Das kann die 32-Jährige schnell mal zuziehen, wenn das Wetter schlecht ist. „Vorher mussten wir dauernd alles rein und raustragen.“

Es begann mit einem Pappkarton am Zaun

Angefangen hatte das Paar mit einem Karton am Zaun, später standen die Sachen auf einem Tisch, den Freunde zur Verfügung stellten. Bekannte versuchten ebenfalls, auf ihrer Grundstücksmauer eine Givebox zu etablieren. Doch das klappte nicht. So stellten sie die Sachen bei den Getz’ mit ab.

Ein Blick in die Givebox lohnt immer. Quelle: Robert Stockamp

Giveboxen gibt es seit den frühen 2010er Jahren. Das Prinzip: Wer brauchbare Sachen selbst nicht mehr braucht, stellt sie für andere kostenlos zur Verfügung. Über den Hashtag #givebox findet man mittlerweile in den Sozialen Medien europaweit Beispiele für solche Initiativen, zu denen im Grunde auch die bekannten Bücherschränke gehören.

„Givebox“ steht an einem beliebten Spazierweg

Bei Sven und Svenja Getz hat sich das eher zufällig entwickelt. „Erst haben Leute aus der Familie mal was dazu gestellt. Später dann auch Freunde“, erklärt Sven Getz. Die Lage der Givebox scheint dabei ideal. Das Grundstück liegt an einem Weg, der gerne von Spaziergängern in Richtung Wald genutzt wird.

„Gerade im ersten Lockdown sind hier sehr viele spazieren gegangen“, erinnert sich Getz. Inzwischen ist er sich sicher: „Einige haben im Laufe der Zeit ihre Gassi-Routen geändert, um hier vorbei zu kommen.“

Besonders beliebt sind Deko-Objekte

Beliebte Tauschobjekte sind Dekomaterialien. Was der eine nicht mehr sehen mag, landet dann beim nächsten im Wohnzimmer. „Was irgendwo seit 20 Jahren auf dem Dachboden liegt, geht hier dann weg. Es muss nur heile sein“, sagt Svenja Getz.

Auch Kinderspielzeug ist dabei, Geschirr, Bücher, CDs – momentan unter anderem eine „Bravo Hits `98“ und „The Dome Vol.1“ aus dem Jahr 1997. Stöbern lohnt sich also immer. Manchmal bekommt das Mörser Pärchen gar nicht mit, wer neue Sachen dazu stellt oder etwas mitnimmt. Bei anderen Gelegenheiten kommt man so ins Gespräch mit bis dahin unbekannten Menschen.

Dankesbrief lag auch schon vor der Haustür

Ein anonymer Dank hat sie auch schon erreicht. Da lag ein Dankesbrief vor der Tür mit den Worten „Es hat uns große Freude bereitet“ und einem Fünf-Euro-Schein. Das hat die beiden auf eine neue Idee gebracht. Neben dem mobilen Gewächshaus hängt jetzt ein Kasten, in den Menschen, die etwas in der Givebox finden und sich erkenntlich zeigen wollen, eine Spende einwerfen können.

Gesammelt wird für die Joyful Learning School in Ghana, die seit Jahren vor allem von Mörsern aufgebaut wird, einer Hilfsorganisation für Tiere und Menschen in Not sowie der ARD-Aktion für die Flutopfer.

Von Robert Stockamp