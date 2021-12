Mörse

Wie ist es um den Teich im Gutspark Mörse bestellt? Sabrina Höfs, Mitglied der CDU-Fraktion im Ortsrat Ehmen/Mörse, hat den Zustand des Teiches im Gutspark Mörse bemängelt und die Verwaltung aufgefordert, sich um Wasserqualität und -tiefe zu kümmern. In der öffentlichen Ortsratssitzung äußerte Höfs die Vermutung, „dass kein Leben mehr im Wasser ist“.

Ihr Anliegen unterstützt Wilhelm Lieben (Grüne), der deshalb mindestens jährlich eine Begehung des Mörser Gutsparks mit Teichbesichtigung anregt. Auch Frank Hocke (PUG) äußerte sich in der Sitzung besorgt: Sollten tatsächlich noch Fische oder Amphibien im Wasser sein, so seien diese aufgrund der geringen Wassertiefe und des fehlenden Sauerstoffs gefährdet, falls der Teich im Winter zufriere. „Dann droht ein Fischsterben“, sagte Hocke.

Stadt will in der Hattorfer Straße weiter Blitzer aufstellen

Ebenfalls von der PUG war im Frühjahr beklagt worden, dass in der Hattorfer Straße und der Alten Braunschweiger Straße in Mörse Autofahrer mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs seien. Die Verwaltung wurde aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, den Rasern Einhalt zu gebieten. Nach mehreren Untersuchungen hat der Geschäftsbereich Bürgerdienste nun bestätigt, dass Messungen in der Hattorfer Straße tatsächlich zu dem Ergebnis gelangt seien, dass eine große Zahl von Verkehrsteilnehmern die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h nicht einhalte. Aus diesem Grund werden hier auch weiterhin in regelmäßigen Abständen Blitzer stationiert. In der Alten Braunschweiger Straße haben Messungen dagegen ergeben, dass hier überwiegend nach Vorschrift gefahren werde.

In Ehmen soll es temporär eine weitere Klasse geben

Eine erfreuliche Nachricht gibt es für die Eltern von Schulanfängern: Weil die Zahl der gemeldeten Erstklässler sowohl in Ehmen als auch in Mörse die bisher vorhandenen Aufnahmekapazitäten der Grundschule Ehmen/Mörse übersteigt, soll temporär eine weitere erste Klasse voraussichtlich in Ehmen eingerichtet werden. „Auf diese Weise“, so der Geschäftsbereich Schule, „wird ein Losverfahren vermieden und eine wohnortnahe Beschulung der Kinder gewährleistet.“

Von Burkhard Heuer