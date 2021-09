Mörse: Gedenkstein für 500 Jahre alte Wassermühle

Mörse

Es war beinahe schon ein kleines Volksfest in unmittelbarer Nähe der Riede, eine fröhliche Veranstaltung, wie man sie in Coronazeiten lange schmerzlich vermissen musste. Der Verein für Heimatpflege hatte am Dienstag eingeladen, denn es galt, eine kunstvolle neue Errungenschaft zu feiern. Nach langer Vorbereitung wurde hier ein Gedenkstein enthüllt, der die einstige 500-jährige Wassermühlentradition des Ortes Mörse in Erinnerung halten soll.

In Verlängerung der Straße an der Wassermühle prangt jetzt die markante Skulptur: ein echter Mühlstein am Sockel mit den Jahreszahlen 1307 bis 1907. Wilhelm Lieven hat den Entwurf erstellt als Dokument einer langen Epoche, als kluge Köpfe bereits Wasserkraft nutzten, um Getreide zu mahlen und die Menschen zu ernähren.

Mühlengebäude steht noch heute

Die Würdigung alter Mörser Geschichte war auch dem Wolfsburger Verein für Heimatpflege ein besonderes Anliegen, sind doch Vorsitzender Peter Sterz und Schatzmeister Wilhelm Lieven selbst engagierte Einwohner des Ortes. Noch heute besteht das Mühlengebäude, an dem sich das Wasserrad drehte. Gespeist allerdings nicht von der nahen Riede, sondern von zwei großflächigen Wasserbecken, die sich vermutlich bis zur Baumschule in Höhe der A 39 hinzogen. So hat sich die Wasserpower aufgestaut, die es fertig brachte, die schweren Mühlsteine in Bewegung zu setzen.

Da schau her: Der neue Mühlen-Gedenkstein wird enthüllt. Quelle: Boris Baschin

Doch das ist Historie: Die erfreuliche Gegenwart ist der Gedenkstein für die Mörser Mühlentradition, der nun in feierlichem Rahmen enthüllt wurde. Peter Sterz und Wilhelm Lieven freuten sich über zahlreiche Einwohner und interessierte Gäste. Unter ihnen Personen, die mit der einstigen Mühle in besonderer Weise verbunden sind: Wilfried Hoeth (76) beispielsweise ist in dem Haus, damals hieß es Mühle 41, geboren, lebte hier 28 Jahre, wohnt heute in Danndorf.

Video: Feierlichkeiten zur Enthüllung des Gedenksteins

Karl Berking war bis 1907 der letzte Müller

Auch den 38-jährigen Frederik Neumann-Berking verbinden familiäre Bande mit der Mörser Mühlentradition: Sein Ur-Urgroßonkel Karl Berking war bis 1907 der letzte Müller, er starb kinderlos und vermachte das Haus seinem Bruder Friedrich, Frederiks Ur-Urgroßvater. Udo Scharf wohnt heute im Mühlengebäude und hatte ebenfalls Interessantes zu berichten.

Zur Einweihung des Gedenksteins kamen viele Gäste aus Nah und Fern. Quelle: Boris Baschin

Zur Enthüllung des Mühlendenkmals in Mörse waren unter anderem Oberbürgermeister Klaus Mohrs und 1. Stadtrat Dennis Weilmann gekommen, um nicht nur in stolzer Heimatgeschichte zu schwelgen, sondern auch den engagierten Beteiligten in Verein und Institut für Stadtgeschichte zu danken. Klaus Mohrs hatte nach eigenen Worten interessiert in der Geschichte der Mörser Wassermühle gestöbert: „Schön“, so sagte er, „dass man nach all den Jahren immer noch bisher Unbekanntes entdecken kann.“

Für die passende musikalische Untermalung sorgten Harro Lentge und Dietrich Rahaus, Teil des Quartetts „TriSonar“, mit Volksliedern über das Müllerhandwerk aus Deutschland und Schottland. Zudem war in vorbildlicher Weise von vielen Helfern für Verköstigung und gemütliches Beisammensein direkt am markanten Mühlendenkmal gesorgt. Schatzmeister Wilhelm Lieven nutzte die gute Stimmung gern auch zur Eigenwerbung: „Leute, macht mit in der Heimatpflege. Es macht einfach Spaß“.

Von Burkhard Heuer