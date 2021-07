Mörse: Betrunkener (46) kracht mit Touareg gegen Hauswand

Mörse

Bedenkliche Entwicklung: Immer häufiger fischt die Polizei Wolfsburg betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr und immer öfter bauen Wolfsburger unter Alkoholeinfluss Unfälle. In Mörse krachte am späten Dienstagabend ein 46-Jähriger mit seinem Touareg gegen eine Hauswand. Verletzt wurde niemand.

Aufmerksamen Zeugen fiel am Dienstag gegen 22.20 Uhr ein Auto in der Letzlinger Straße auf, das in Schlangenlinien unterwegs war und mehrfach gegen Bordsteine verschiedener Verkehrsinseln fuhr. Umgehend alarmierten die Zeugen, die auch mit dem Auto unterwegs waren, die Polizei und behielten den Fahrer im Auge.

Bein Einparken krachte der Mann mit seinem Auto gegen die Wand

Kurz nach dem Anruf bog der 46-Jährige ab und krachte beim Einparken gegen Hauswand. Die in der Zwischenzeit eingetroffenen Einsatzkräfte stellten bei dem Fahrer erheblichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 3,07 Promille. Daraufhin wurde im Klinikum eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

In Reislingen durchbrach ein Betrunkener mit einem Tiguan ein Brückengeländer

Mit Beginn der Corona-Pandemie steigen auch in Wolfsburg die Promille-Fahrten: So hatte vor knapp zwei Wochen ein 50-Jähriger auf der K 114 mit seinem Audi ein anderes Fahrzeug gerammt. Der Mann hatte sage und schreibe 4,73 Promille! Anfang Juli krachte ein 41-Jähriger mir seinem Audi in Fallersleben gegen einen Findling in einem Blumenbeet – der Mann hatte 3,3 Promille. Ende Juni durchbrach ein 29-Jähriger bei Reislingen ein Brückengeländer mit seinem VW-Tiguan, er hatte 2,09 Promille intus.

Ende Juni: Ein 29-Jähriger war mit diesem Tiguan kopfüber von der Brücke bei Reislingen gestürzt und im Graben gelandet. Der Mann hatte 2,09 Promille. Quelle: Polizei Wolfsburg

Immer wieder warnt die Polizei davor, sich unter Alkoholeinfluss ans Steuer eines Autos zu setzen: Schon geringe Mengen beeinträchtigen die Wahrnehmung. In Deutschland gilt 0,5 Promille als Grenze für das Fahren ohne Strafe. Jedoch können Fahrer bereits darunter mit Bußgeldern rechnen, wenn sie auffällig fahren oder einen Unfall verursachen. Hier wird angenommen, dass diese in Folge des Alkoholkonsums nicht mehr in der Lage sind, das Fahrzeug ordnungsgemäß zu steuern. Ab 1,1 Promille gilt man übrigens als komplett fahruntauglich.

Von Claudia Jeske