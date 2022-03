Heinrich Deumeland, geboren am 8. April 1822, verstoben am 16. Mai 1889, war ein deutscher Autor plattdeutscher Mundart aus Mörse. Nach Abschluss seiner Ausbildung auf der Dorfschule übernahm Deumeland den väterlichen Kossatenhof. Zu seinen Ehren wurde in Wolfsburg-Mörse eine Straße nach Deumeland benannt.