Mobile Mosterei in Fallersleben: So werden aus 50 Kilo Äpfeln 30 Lifter Saft

Spaziergänger blieben stehen und schnupperten begeistert den unverwechselbaren Duft frischer Äpfel. Und die wurden kisten- und säckeweise hergetragen, denn zum zweiten Mal in diesem Jahr gastierte das Team vom „Apfelkönig“ mit seiner fahrbaren Mosterei auf dem Parkplatz am Vereinsheim des Kleingärtnervereins Ost in Fallersleben.

Wenn auch die Beteiligung in diesem Jahr spürbar schwächer war als in der Vergangenheit, so nahmen doch bereits im September und am vergangenen Oktobersonnabend zahlreiche Obstfreunde die Gelegenheit gern wahr, in Minutenschnelle aus prallen Früchten literweise leckeren Saft zu pressen.

So viele Äpfel: Gartenbesitzer brachten ihr Obst kisten- und säckeweise nach Fallersleben, damit daraus Saft wird. Quelle: Britta Schulze

Im siebten Jahr hintereinander kamen Almut Joswig und ihre Partner Andreas und Johannes Wolf aus dem altmärkischen Apenburg in die Hoffmannstadt, um ihren Kunden eine unverwechselbare Qualität zu bieten. „In den normalen Mostereien nämlich werden die Apfelsorten von diversen Anlieferern gemischt“, so erläutert Vorsitzender Friedrich Grünberg vom Kleingärtnerverein.

Es entsteht Saft ausschließlich aus den Äpfeln, die der Anlieferer selbst geerntet hat

Hier aber bekommt der Anlieferer exakt und ausschließlich Saft aus den Äpfeln, die er selbst geerntet hat. Von September bis Anfang November ist das Team vom „Apfelkönig“ an verschiedenen Stationen in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen präsent, wo in der Saison zentnerweise Äpfel gereinigt und von Faulstellen befreit, zermahlen, gepresst und schließlich pasteurisiert werden.

„So hält sich der Saft in der ungeöffneten Tüte mindestens ein Jahr, nach Öffnung noch rund zwei Monate“, so berichtet Almut Joswig. Wichtig sei zudem, dass bei der Vermostung keinerlei Zucker beigemengt wird. „Die Verbraucher würden dies auch nicht wollen“, so Joswig. Ihnen sei die absolute Naturreinheit wichtig, und dafür lieferten sie die Früchte und zahlen gern den Preis von 5,50 Euro pro Fünf-Liter-Behälter.

Nach dem Mosten bleibt eine braune Masse über, der so genannte Trester. Quelle: Britta Schulze

Während Vorsitzender Grünberg von einst langen Schlangen vor der alljährlichen Mosterei berichtete, war in der aktuellen Corona-Zeit der Besuch eher übersichtlich. Auch aus dem Grund, weil das Team Joswig und Wolf zuvor Termine für die Anlieferung vergeben hatte, die auch zwingend eingehalten werden mussten.

Apfelmost selbst machen - selber mosten:

Für Matthias Schwarz, der die Äpfel auf der Streuobstwiese seines bäuerlichen Freundes in Burgdorf gesammelt hatte, bedeutete dies eine rechtzeitige Abfahrt, um pünktlich am Ziel zu sein. Stolz präsentierte er hier beispielsweise die alte Apfelsorte Riesenboiken, gewaltige Früchte, die allerdings auch beträchtliche Säure aufbieten. „Man kann sie mit süßeren Sorten mischen, muss man aber nicht“, freute sich Schwarz bereits auf die ersten Gläser des frischen, leckeren Saftes.

Ein Kleingärtnerpärchen aus Detmerode schleppte derweil Kisten mit Gravensteiner und Cox Orange herbei. Die erwiesen sich als wesentlich lieblicher.

Hier kommt der Saft in Tüten: 5,50 Euro kostet der Fünf-Liter-Behälter. Quelle: Britta Schulze

Und so wird gemostet:

In zehn Minuten Verarbeitungszeit presst die fahrbare Mosterei aus 50 Kilogramm Äpfeln rund 30 Liter Saft. Zurück bleib noch eine trockene braune Masse, sogenannter Trester. „Der wurde früher auf unserer Anlage kompostiert“, erinnert sich Friedrich Grünberg. Mittlerweile hat allerdings ein Landwirt mit Viehhaltung Interesse bekundet. „Die Kühe sind ganz wild auf die Apfelreste“, schmunzelt Almut Joswig. So werde für die komplette Frucht Verwendung gefunden.

Kleiner Wermutstropfen am Rande: Die Apfelernte ist in diesem Jahr alles andere als reichlich ausgefallen. Die Trockenheit macht auch den Obstbäumen zu schaffen, dazu richtete der Apfelwickler in den Gärten erneut große Schäden an. In der Satzung des Kleingärtnervereins Fallersleben Ost steht übrigens ein Passus, dass auf jeder Parzelle zwei Obstbäume stehen müssen. Dazu Friedrich Grünberg: „Wer sich für einen Garten bei uns interessiert und künftig selbst eigene Äpfel vermosten will, kann ja mal anfragen?“

Apfelsaft selber machen – so geht’s Wer selbst leckeren Saft machen möchte, braucht allerdings nicht nur eine ganze Menge Äpfel, sondern auch spezielle Geräte wie eine Obstmühle und Obstpresse. Für einen Liter Apfelsaft braucht man: – 1,5 Kilogramm Äpfel – Obstmühle oder Ähnliches, um die Äpfel zu zerkleinern – mechanische Obstpresse – Presssack oder alternativ ein Baumwolltuch – Messer, einen Kochtopf und ein bis zwei Flaschen Apfelsaft selber machen Schritt für Schritt: 1. Nach dem Einsammeln werden die Äpfel verlesen und gewaschen. Braune Druckstellen, Faulstellen und Würmer sollten großzügig mit einem Messer herausgeschnitten werden. 2. Anschließend werden die Früchte mit der Obstmühle wie eine Nuss aufgebrochen. Die „geknackten“ Äpfel kommen mit Schale und Kerngehäuse in die Obstmühle, welche die Äpfel quasi zu Apfelbrei, Maische genannt, zerkleinert. 3. Die Maische wird dann in einer Schüssel durch einen Presssack oder Baumwolltuch gedrückt und aufgefangen. Anschließend geben Sie den mit Maische gefüllten Sack oder das Tuch in die Obstpresse. 4. Jetzt es ans Eingemachte: Je nach Modell werden die Äpfel entweder mechanisch oder elektrisch zusammengepresst. Der Apfelsaft wird im Auffangkragen gesammelt und läuft dann über einen seitlichen Auslass direkt in einen Eimer oder ein Glas. Bei mechanischen Modellen läuft der Pressvorgang sehr ruhig und langsam und sollte auch zeitweise unterbrochen werden, damit sich der Saft in der Presse wieder setzen kann. 5. Wenn das Pressen erledigt ist, wird der Presssack aufgeschüttelt und muss etwa eine halbe Stunde ruhen. Danach wird die bereits zerdrückte Maische erneut ausgepresst. Natürlich darf der frische Apfelsaft nach dem Pressen auch gleich verkostet werden – aber Vorsicht: Er regt gehörig die Verdauung an!

Von Burkhard Heuer