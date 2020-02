Mit Kurzzeit-Option: Fallersleben bekommt neue Parkautomaten

Fallersleben

Bald ist es soweit: Fallerslebens Altstadt bekommt die hart umkämpften Parkscheinautomaten. Voraussichtlich im April oder Mai sollen die neuen Geräte aufgestellt werden, erklärt Stadtsprecher Ralf Schmidt. Der Auftrag dazu wurde schon ausgeschrieben und soll in den nächsten Wochen vergeben werden. Die Automaten werden unter anderem eine Kurzzeit-Option anbieten.

Insgesamt 15 Automaten sollen aufgestellt werden, und zwar laut Stadt „in unmittelbarer Nähe zu den bereits vorhandenen Parkflächen in der Westerstraße, Marktstraße, Kampstraße, Gröper Tor, Hoffmannstraße und im südlichen Abschnitt der Bahnhofstraße“.

50 Cent pro angefangene halbe Stunde

„Gemäß Gebührenordnung der Stadt Wolfsburg werden für jede angefangene halbe Stunde jeweils 50 Cent Gebühr anfallen“, sagt Stadtsprecherin Elke Wichmann. „Das entspricht dem Tarif, wie er bereits in Vorsfelde Anwendung findet.“

Darüber hinaus dürfen Autofahrer, die nur kurz anhalten wollen, einen Kurzzeittarif nutzen: 15 Minuten kosten dann nur 10 Cent.

Sanduhrmodell vorerst verworfen

Lange hatten Verwaltung, Ortsrat und Rat der Stadt über mögliche Lösungen für die Parkplatzsituation diskutiert. Besonders die CDU im Ortsrat hatte sich für eine komplett kostenloses Kurzzeitparken eingesetzt. Besonders beliebt war phasenweise die Idee des Sanduhr-Parkens: Dafür sollten Autofahrer statt einer Parkscheibe eine Sanduhr im Auto befestigen, die den Ablauf der Viertelstunde anzeigte. In Cloppenburg zum Beispiel hat sich dieses Modell schon durchgesetzt, um den Kunden einen schnellen Abstecher zum Bäcker oder zur Apotheke zu erleichtern.

Die Stadt Wolfsburg jedoch hatte Bedenken, weil der Einsatz der Sanduhren rechtlich nicht vollständig geklärt sei. Stattdessen schlug die Verwaltung die Kurzzeittaste vor. Der Ortsrat stimmte schließlich zu – vor allem, um endlich überhaupt eine Lösung umsetzen zu können. Allerdings beauftragten die Mitglieder die Verwaltung, die Sanduhr-Idee weiter im Auge zu behalten. Wenn sich die Rechtslage kläre, könne man sie ja doch noch umsetzen.

Parkautomaten sollen gegen Dauerparker helfen

Generell ist das Problem in Fallersleben, dass es besonders in der Altstadt nur wenig Parkplätze für Autos gibt. Neuen Parkraum zu schaffen, ist in dem bebauten und teilweise denkmalgeschützten Gebiet schwierig. Und: In der Innenstadt blockierten Dauerparker die ohnehin schon raren Plätze. Das Thema beschäftigt die Fallersleber enorm: Zu einer Info-Veranstaltung vor einem Jahr kamen 120 Gäste – teils auch, um sich endlich mal Luft zu machen.

Dass nun endlich eine Lösung kommt, freut die Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist. „Seit Jahren“ hätten die verschiedenen Fraktionen im Ortsrat gemeinsam darauf gedrängt, dass die Parksituation endlich angegangen werde.

Und auch Otto Saucke von der Fallersleber Fördergemeinschaft „Blickpunkt“ nimmt die Neuigkeiten zufrieden entgegen. „Auch wenn es eigentlich hieß, die Automaten sollten schon Ende letzten Jahres kommen ...“, merkt er an. „Und eigentlich wäre die Sanduhrlösung das Beste gewesen... aber ganz vom Tisch ist die Idee ja noch nicht.“

