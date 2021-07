Miriam Cherni ist sauer: Eigentlich wollte sie in der Verwaltungsstelle in Fallersleben schnell den Papierkram erledigen, um wenige Tage später ein neues Fahrzeug abzuholen, mit dem die Familie in den Urlaub starten will. Aber ohne Termine geht gar nichts bei den Bürgerdiensten. Ein Termin ist erst in vier Wochen zu haben...