Mehrzweckhalle in Mörse: Das sind die Pläne für Sanierung und Abriss

Mörse

Da waren einige Mitglieder des Ortsrates Ehmen-Mörse erstaunt und andere wunderten sich: Quasi aus heiterem Himmel wurden Ortsbürgermeister Peter Kassel und Co. von einer offensichtlichen Initiative der PUG-Fraktion überrascht, mit der endlich wieder Bewegung in das jahrelange Thema Mehrzweckhalle Mörse kommen soll. Auf Anregung von PUG-Fraktionssprecher Martin Müller ergriff in der Bürgerfragestunde der jüngsten Sitzung der Mörser Architekt und Diplom-Ingenieur Lothar Neumann-Berking das Wort und stellte ein Konzept vor, wie der Gesamtkomplex Mehrzweckhalle an der Hattorfer Straße mit relativ überschaubarem finanziellen Aufwand wieder zum Leben erweckt werden kann.

Das detaillierte Sanierungs- und Neubauprogramm allerdings wollte der Architekt trotz mehrfacher Nachfragen nicht preisgeben, einige Schwerpunkte allerdings wurden dennoch bekannt: Entgegen einer ursprünglichen Version beispielsweise soll die Freiwillige Feuerwehr Mörse ihr Domizil in der Mehrzweckhalle behalten dürfen, Gaststätte und ehemalige Wohnung würden jedoch abgerissen. Die jetzige Großsporthalle würde saniert. Und durch den Abriss bestünde die Möglichkeit, eine zweite, kleinere Mehrzweckhalle mit Gymnastikraum neu zu bauen. Die voraussichtlichen Kosten der Maßnahme schätzt Neumann-Berking auf rund 2,9 Millionen Euro.

Architekt Lothar Neumann-Berking: „Mein Herz hängt an der Halle“

Was aber hat den Mörser Architekten bewogen, eine solch anspruchsvolle Aufgabe ohne offiziellen Auftrag anzugehen? „Ich bin seit 50 Jahren Nachbar der Mehrzweckhalle und sehe nun buchstäblich täglich das ganze Elend“, sagte er im Gespräch mit der WAZ. „Mein Herz hängt an dieser Halle“, so Neumann-Berking, der in der TSG auch als Spartenleiter tätig war. Es sei übrigens nicht das erste Konzept aus seiner Feder, allerdings mittlerweile eine überarbeitete Form, die vor allem finanziell wesentlich von der ursprünglichen abweiche.

In Mörse selbst ist man über die neuen Vorschläge zum Hallenobjekt in der Hattorfer Straße bereits auf dem Laufenden. Aktive der Dorfverschönerung sind bereits seit geraumer Zeit informiert und wundern sich, dass bisher so wenig über die neuen Vorschläge an die Öffentlichkeit gekommen ist. „Gut möglich“, so heißt es, „dass jemand die Pläne in der Schublade unter Verschluss gehalten hat.“ Auch das Sportamt soll, so jedenfalls weiß es CDU-Fraktionssprecher Uwe Wenkebach, seit mindestens sechs Monaten die Details vorliegen haben.

Rüdiger Golz, PUG: „Da ist schon wieder ein halbes Jahr verdaddelt worden.“ Quelle: Mike Vogelsang

Man staune, dass der Ortsrat offiziell noch nicht informiert worden sei. „Denn“, so Wenkebach weiter, „der Plan hat auch eine interessante finanzielle Komponente.“ Da gibt es die Idee einer Fremdfinanzierung, die erst in fünf Jahren auslaufe und somit erst spät für die Stadt kassenwirksam werde. Rüdiger Golz (PUG) findet es eher traurig, dass die Informationen erst jetzt im Ortsrat ankommen. „Da ist schon wieder ein halbes Jahr verdaddelt worden“, sagte Golz.

Lesen Sie auch:

Ingolf Viereck dankte Neumann-Berking für die Vorarbeit und wünschte sich zeitnah Berichte der Geschäftsbereiche Sport und Hochbau. „Wir brauchen die Halle und realistische Perspektiven für Schulsport,TSG und Dorfgemeinschaft“, so der SPD- Fraktionssprecher.

Von Burkhard Heuer