Markus Auffermann ist der neue Pastor in Ehmen

Zwei Jahre lang war das Pastorenamt in der Ehmer St.-Ludgeri-Gemeinde nicht besetzt. Nun trat Markus Auffermann an. Aufstellung und Amtseinführung waren dabei ziemlich außergewöhnlich.

Willkommen in Ehmen: Pastor Markus Auffermann (2.v. links) trat am Sonntag seinen Dienst in der St. Ludgeri-Kirche an. Quelle: Boris Baschin