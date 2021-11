Fallersleben

Am Freitag, 19. November, lädt der Verein Blickpunkt Fallersleben wieder zu der Veranstaltung „Kunst&Licht“ in der Altstadt ein. Obwohl das Konzept bereits angepasst wurde – weniger Anbietende mit Kunsthandwerk in den Geschäften, mehr Kunstschaffende im Außenbereich sowie Überprüfung der 3G-Regelung mit Bändchen-Ausgabe an drei Einlass-Bereichen – gibt es Kritik angesichts der steigenden Inzidenz-Zahlen. Blickpunkt-Vorsitzender Otto Saucke reagierte mit einem offenen Brief.

▸Offenen Brief herunterladen:

Der „Weihnachtszauber“ des Denkmal- und Kulturvereins im Fallersleber Schloss wurde gerade wegen der verschärften Corona-Vorgaben abgesagt. Der Blickpunkt aber fühlt sich „gerüstet, eine positive und sichere Veranstaltung durchzuführen“, wie Otto Saucke sagt. Wenn Corona bleibt, wovon mittlerweile die Fachleute ebenso wie der Blickpunkt ausgehen, müssten sich Hygienekonzepte immer wieder den aktuellen Gegebenheiten anpassen, statt dass Veranstaltungen grundsätzlich abgesagt oder Läden geschlossen werden, so der Standpunkt im Blickpunkt-Vorstand.

Tipp: Frühzeitig Zugangs-Bändchen sichern

Die Gewerbetreibenden und rund 50 Kunstschaffende, die nach Fallersleben eingeladen worden sind, bitten deshalb um Mithilfe der Teilnehmenden. Nur, wenn diese bereitwillig und ehrlich ihre Zertifikate vorzeigen, um sich den Zugang zu Geschäften und Verkaufsständen dank eines Bändchens am Handgelenk zu ermöglichen, kann die Veranstaltung stattfinden. Zusätzlicher Service: Ein QR-Quode auf dem Bändchen führt per Internet zum Verzeichnis aller Ausstellenden und ihrer Standorte. Abholen können sich die ersten ihr Bändchen beim Blickpunkt am Denkmalplatz schon ab 9 Uhr, um später Schlange-Stehen zu vermeiden. Die Veranstaltung selbst läuft von 14 bis 21 Uhr.

Corona-Teststationen in Wolfsburg Ohne Voranmeldung geöffnet bleibt weiterhin das Testzentrum in der Heinrich-Nordhoff-Straße 107-109 (mit Drive Inn): Montag bis Samstag 8:00 - 20:00 Uhr und Sonntag 10:00 - 14:00 Uhr. Das Zentrum nutzt die PassGo-App. Ebenfalls mit PassGo und Drive Inn arbeitet Ruhr-Medic ohne Anmeldung auf dem Autostadt-Parkplatz. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 07:00 - 20:30 Uhr. Ein mobiles Testzentrum vor dem Wolfsburger Rathaus bietet Bischof-Reisen an: Montag und Freitag 12:30 - 16:00 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 09:00 - 16:00 Uhr sowie mittwochs auf dem Hollerplatz von 09:00 - 16:00 Uhr. Weitere Tests ohne Anmeldung gibt es laut Homepage der Stadt Wolfsburg im Eingangsbereich des CongressParks (Montag bis Samstag 09:00 – 17:00 Uhr) sowie an Wochenenden im Kaufhof (Freitag und Samstag 20:00 - 24:00 Uhr) und am Kletterpark MonkeyMan im Allerpark (Samstag und Sonntag 09:00 – 17:00 Uhr).

Bändchen werden in der Bahnhofstraße, an der Westerstraße und im Blickpunkt-Büro am Denkmalplatz ausgegeben. Trotzdem dürfen auch Menschen ohne Bändchen die Meile betreten. „Wir können Anwohner und Anwohnerinnen ja nicht zwingen, sich auszuweisen oder testen zu lassen, um zu ihrer Wohnung zu kommen“, sagt Otto Saucke. Zugang zu den Geschäften und auch zu den Kassen an den Ständen hat aber nur, wer vorher seinen Status hat prüfen lassen. Corona-Tests werden im Zelt an der Osterloh-Apotheke (Westerstraße/Nähe Westertor) angeboten.

Appell von Veranstaltungs-Chef Otto Saucke: „Bitte lassen Sie sich freiwillig impfen und testen.“ Quelle: Burkhard Heuer

„Wir haben nichts dagegen, wenn sich auch Menschen freiwillig testen lassen, die bereits vor längerer Zeit geimpft worden sind“, bemerkt Saucke. Diese Regelung (2G+) wollte allerdings der Vorstand nicht zur Pflicht machen. „Da sich die meisten Angebote im Außenbereich befinden und in den Geschäften Hygiene-Maßnahmen ergriffen werden, können wir 3G verantworten“, meint Saucke. Zumindest, wenn sich alle an die Schutzmaßnahmen halten: Maske tragen (auch draußen) und Abstand halten.

Leuchtende Deko in der Fallersleber Altstadt: Blickpunkt-Chef Otto Saucke würde sich sehr freuen, wenn Anwohnende die Aktion am Freitag mit eigenen Kerzengläsern an Fenstern und Balkonen unterstützen könnten. Quelle: Tim Schulze

Damit auch die Helfenden sich keinen unnötigen Risiken aussetzen, werden in diesem Jahr voraussichtlich nicht überall eng an eng Kerzen in den Straßen der Fallersleber Altstadt verteilt. „Wir werden uns auf die Dekoration durch punktuell gestaltete Motive beschränken“, erklärt der Chef. Freuen würde er sich allerdings, wenn möglichst viele Anwohner und Anwohnerinnen mithelfen, die Atmosphäre zu verschönern – durch das Aufstellen von brennenden Kerzen auf Balkonen oder an ihren eigenen Fenstern.

Von Andrea Müller-Kudelka