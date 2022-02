Manege frei: Circus Bravo tritt nach Zwangspause in Fallersleben auf

Fallersleben

Am Ende war es knapp. Ohne Spenden wäre es für den Zirkus kaum weitergegangen, als endlich die erlösende Nachricht für Familie Köllner kam: Sie dürfen wieder auftreten, die Stadt hat das Hygienekonzept für ihr Gastspiel in Fallersleben genehmigt. Am Donnerstag, 10. Februar, heißt es nun wieder: Manege frei für Circus Bravo! Coronakonform wird das Zelt nur halb voll sein. Vor bis zu 500 Zuschauern unter 2G-Bedingungen können die Artisten und ihre tierischen Kollegen spielen.

Ende November strandete die zwölfköpfige Zirkusfamilie auf dem Kalkberg in Sülfeld. Da lag schon regelrecht ein Marathon der Ungewissheit hinter ihnen. „20 Monate waren wir da bereits unterwegs, aber bis auf ein paar kleine Auftritte wurde alles abgesagt oder gar nicht erst genehmigt“, berichtet Lesly Köllner aus der Zirkusfamilie. Als die WAZ sie im Dezember besuchte, stand der nächste Lockdown kurz bevor. Das Ersparte ging zu Neige. Doch die Wolfsburger waren hilfsbereit: „Wir haben wirklich viele Spenden erhalten, ein Großbauer versorgte uns sogar mit Holz“, so Köllner. Es ging irgendwie weiter, erstmal ohne Auftritte. „Unsere Tiere sind natürlich das Zirkusleben gewöhnt, wir mussten sie irgendwie auf Trab halten“, sagt Köllner.

Corona-Pause: Die WAZ besuchte Circus Bravo im Dezember in Sülfeld. Quelle: Boris Baschin

Das Tour-Leben bleibt hart

Also übten sie mit den Tieren neue Tricks und hielten sich selbst in Form. Dass es jetzt weitergeht, darüber sind sie alle sehr glücklich. Auch wenn der Tourneeplan schwerer zu füllen ist: „Wir werden jetzt nur noch alle zwei Wochen statt wie früher wöchentlich den Ort wechseln.“ Zum einen wegen des hohen bürokratischen Aufwandes. Zum anderen, weil sich die halb besetzten Vorstellungen sonst kaum rechnen würden. Doch alle blicken optimistisch in die Zukunft: „Wir freuen uns riesig, wieder spielen zu dürfen.“

Los geht es in Fallersleben: Vom 10. Februar bis 20. Februar ist der Zirkus auf dem Veranstaltungsgelände nahe McDonalds in der Wolfsburger Landstraße zu Gast. Hier gibt es täglich um 15.30 Uhr eine Vorstellung, sonntags außerdem um 11 Uhr und um 14 Uhr. Auf dem Programm stehen unter anderem eine lustige Ziegenshow, edle Pferdedressuren und rockige Jonglage.

Von Niklas Jan Engelking