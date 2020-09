Hattorf

Bewegung hält gesund, es muss nur die richtige sein. Herbert Franz ist dafür das beste Beispiel. Der MTV Hattorf gratulierte seinem ältesten und noch immer aktiven Mitglied jetzt zum 99. Geburtstag. „Nur das Knie zwickt manchmal, sonst ist alles in Ordnung“, beschreibt Wolfsburgs wahrscheinlich fittester Rentner seinen Gesundheitszustand.

Montags wird beim MTV in Hattorf in der Seniorengruppe trainiert

Jeden Montag von 9 bis 10 Uhr trainiert Herbert Franz mit der Seniorengruppe des MTV Hattorf. Schon seit deren Gründung vor 29 Jahren ist er dabei, damals unter Regie von Brigitte Fahse. Heute leitet Helene Keller den Kursus. Die Frauen sind zwar – wie bei vielen Seniorengruppen – in der Überzahl, aber Herbert Franz ist nicht der einzige rüstige Rentner in Hattorf. „Wenn wir alle da sind, sind wir sechs Männer“, erzählt er.

Herbert Franz: Blumen gab es zu seinem 99. Geburtstag. Quelle: MTV Hattorf

Bis zur Gründung der Seniorengruppe habe er sich selbst allerdings nicht mit dem Thema Fitness beschäftigt, gesteht Franz. „Ich war Kraftfahrer, habe später bei Volkswagen gearbeitet und hatte einen großen Garten – das war mein Sport“, sagt er. Umso wichtiger ist es ihm allerdings seit der Rente, weiterhin in Bewegung zu bleiben.

Wassergymnastik fehlt dem Wolfsburger

„Wir haben jetzt erst wieder angefangen“, erzählt er. Wegen der Corona-Pandemie gab es in diesem Jahr eine Zwangspause und weiterhin gelten strenge Auflagen. So dürfen nur Sportgeräte verwendet werden, die man gut desinfizieren kann. Er habe aber sowieso kein Lieblingsgerät, meint der 99-Jährige, der in dieser Woche begeistert den Turnstab schwang. Der Frau Keller falle immer etwas Gutes ein, sagt er. Nur die Wassergymnastik, zu der er sonst ebenfalls einmal die Woche nach Heiligendorf fuhr, die fehle ihm jetzt. „Das gefällt mir nämlich fast noch besser.“

Vorsitzender lobt das Vorbild

MTV-Vorsitzender Klaus Pahlmann gratulierte Franz mit einem Blumenstrauß zum 99. Geburtstag und fotografierte ihn in Action. „Mit seiner körperlich und geistigen Fitness ist er ein Vorbild und zeigt, dass man auch in diesem Lebensalter bei regelmäßigen und altersgerechten Sportübungen beweglich und aktiv bleiben kann“, betont der MTV-Chef. Er hoffe weiterhin auf seine Teilnahme an den Übungsstunden. Wenn es nach Franz geht, darf Pahlmann ihm gern im kommenden Jahr wieder während einer Übungsstunde zum dann runden Geburtstag gratulieren. „Eine Wahrsagerin sagte mal: ,Sie werden 100 – falls Sie nicht vorher sterben,“, scherzt der 99-Jährige.

Von Andrea Müller-Kudelka