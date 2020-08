Fallersleben

Die Waldbrandkatastrophe 1975 in der Lüneburger Heide gehört zu den größten Brandkatastrophen in Deutschland. Insgesamt neun Tage wütete das Feuer in den Wäldern der Landkreise Gifhorn, Celle und Lüchow-Dannenberg. Viele Feuerwehrleute aus der Region waren im Einsatz – auch Mitglieder der Feuerwehr Fallersleben. Drei von ihnen starben: Helmut Wille, Gerhard Schlie und Kurt Fischer. An sie und an die Katastrophe erinnert die Fallersleber Feuerwehr jedes Jahr am 10. August mit einer Feier auf dem Feuerwehrgelände.

Auch in diesem Jahr macht sie das wieder: Am Montag, 10. August, um 17 Uhr. Diesmal findet die Feier aber unter Corona-Bedingungen statt: Der Teilnehmerkreis ist klein gehalten. Von der Fallersleber Wehr sind zum Beispiel nur zehn Mitglieder dabei. Und: „Alle Gäste müssen Mund-Nasen-Schutz tragen“, erklärt Pressesprecher Jürgen Koch.

Stele erinnert an die toten Kameraden

Die Stele mit den Namen der toten Kameraden am Feuerwehrhaus erinnert an das tragische Unglück, das vor 45 Jahren die Menschen in der Region in Atem hielt: Im August 1975 kam es wegen lang anhaltender Trockenheit und starken Winden zu zahlreichen Großbränden in Wald-, Moor- und Heidegebieten. Am Sonntag, 10. August, wurde um 11.25 Uhr wieder mal ein Waldbrand bei Meinersen in der Nähe der Bundesstraße B 188 gemeldet. Neben zahlreichen Wehren aus dem Landkreis Gifhorn und den Nachbarkreisen kamen auch Kräfte von Polizei und Bundeswehr zum Einsatz.

Um 12.32 Uhr rückte die Fallersleber Wehr mit zwei Fahrzeugen zum Waldbrand nach Meinersen aus. An der Einsatzstelle drohte wegen wechselnder Windrichtung eine Brandausbreitung auf die Ortschaft Meinersen. Zur Absicherung eines nahe gelegenen Waldstückes sollten daher die Tanklöschfahrzeuge aus Hohenhameln, Lengede und Fallersleben eingesetzt werden. Bei der Anfahrt zur Einsatzstelle wurde dem Fallersleber Tanklöschfahrzeug durch plötzlich wechselnden Wind auf einem schmalen Waldweg vom Feuer der Fluchtweg versperrt.

Kranzniederlegung in Meinersen

Das hatte tragische Folgen: Brandmeister Helmut Wille, Hauptfeuerwehrmann Gerhard Schlie und Hauptfeuerwehrmann Kurt Fischer aus Fallersleben sowie die beiden Feuerwehrmänner Hartmut Oelkers und Otto Oskar Könneker aus Hohenhameln ( Landkreis Peine) starben. Der Verlust der drei erfahrenen Feuerwehrmänner durch die gewaltige Feuerfront war furchtbar. „Sie setzten ihr Leben dafür ein, Menschen und deren Siedlungen vor der Feuersbrunst zu schützen sowie die Flora und Fauna des Waldes zu retten“, so die Fallersleber Feuerwehr.

Jedes Jahr am 10. August wird an der Stele der drei Kameraden gedacht. Anschließend erfolgt eine Kranzniederlegung an der Gedenkstätte am Unglücksort im Wald bei Meinersen. Ein großer Findling mit einem Schriftzug weist dort auf die Tragödie hin. Drei kleinere Steine, die in Richtung Fallersleben liegen, symbolisieren die Herkunft der Opfer.

So läuft die Gedenkfeier ab Die Gedenkfeier zur Brandkatastrophe findet am Montag, 10. August, an der Stele vor dem Feuerwehrhaus in Fallersleben statt. Beginn ist um 17 Uhr. Ortsbrandmeisters Tim-Bastian Freier hält eine kurze Ansprache. Anschließend spricht ein Gastredner. Anschließend erfolgt die Kranzniederlegung an der Stele auf dem Feuerwehrhof. Voraussichtliches Ende der Veranstaltung ist gegen 17.30 Uhr. Wichtig: Teilnehmer sollten an die Corona-Schutzmaßnahmen denken, ein Mund-Nase-Schutz ist nötig. Danach fährt eine kleine Abordnung nach Meinersen. Dort findet eine Gedenkfeier mit Kranzniederlegung an der Unglücksstelle bei Meinersen statt (B188 Fahrtrichtung Meinersen, kurz vor Meinersen links dem Hinweisschild „Gedenkstein Waldbrandkatastrophe 1975“ folgen).

