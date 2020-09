Fallersleben

Die Fallersleber Feuerwehr hat doppelten Grund zur Freude: Sie hat kürzlich nicht nur den 60. Geburtstag ihrer Jugendfeuerwehr gefeiert, sondern auch eine neue Kinderfeuerwehr gegründet. Die „Löschzwerge“ zwischen sechs und zwölf Jahren nehmen im September ihren Dienst auf.

Zur Feier zum 60. Geburtstag waren Vertreter aus Politik, Verwaltung, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Wolfsburgs sowie die fünf Gründungsmitglieder der Jugendfeuerwehr gekommen. Wegen der Corona-Pandemie musste die Party im Fallersleber Schulzentrum allerdings kleiner ausfallen, als ursprünglich erhofft.

Die Fallersleber Jugendfeuerwehr ist eine der ältesten in Niedersachsen

Das Besondere an der Fallersleber Jugendfeuerwehr: Sie gehört zu den ältesten in Niedersachsen. Die Gründungsmitglieder waren in den 50er-Jahren Kinder, die zusammen im Umfeld des heutigen Feuerwehrhauses „ Feuerwehr“ spielten. Aktuell hat die Jugendfeuerwehr rund 25 Mitglieder.

Das größte Geburtstagsgeschenk machte sich die Feuerwehr mit der Gründung der Kinderfeuerwehr selbst. Für die wöchentlichen Treffen haben sich bereits 16 Kinder angemeldet: „Die Nachfrage ist groß“, freut sich Feuerwehrsprecher Jürgen Koch. Dabei habe sich die „Mundpropaganda“ ausgezahlt: „Die Familien der bereits angemeldeten Kinder hatten vorher größtenteils keinen Bezug zur Feuerwehr.“

Das Angebot soll die Kinder spielerisch an die Feuerwehr heranführen

Das neue Angebot soll die Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren spielerisch an das Thema Brandbekämpfung heranführen: „Wir werden mit ihnen einige Sachen aus der Brandschutzerziehung machen und andere Feuerwehren besuchen. Außerdem wollen wir Aktionen in Kooperation mit dem Aktivspielplatz Fallersleben durchführen und dabei zum Beispiel Laternen basteln“, erzählt Koch.

Die Gerätschaften der Feuerwehr spielen bei den Kleinsten noch keine Rolle – sie kommen erst bei den größeren Kindern ab zehn Jahren in der Jugendfeuerwehr zum Einsatz. Das Angebot der „Löschzwerge“ soll eine Lücke schließen: „Wenn wir in den Kindergärten oder Grundschulen Brandschutzerziehung machen, dann möchten viele gerne bei der Feuerwehr anfangen. Bisher hatten wir aber gar kein Angebot für diese Kinder.“ Bis sie alt genug für die Jugendfeuerwehr waren, hatten viele der Kinder sich bereits andere Hobbys gesucht.

Ein Team aus Erziehern und Eltern kümmert sich um die „Löschzwerge“

Der Leiter der Kinderfeuerwehr ist Jason Taylor. Da bei den Kindern der betreuerische Aufwand deutlich größer ist als in der Jugend, kümmert sich zudem ein neunköpfiges Team aus Eltern und ausgebildeten Erziehern um die Kleinsten. Für interessierte Kinder und ihre Eltern hat die Feuerwehr die wichtigsten Infos zu den Löschzwergen auf ihrer Website veröffentlicht: www.feuerwehr-fallersleben.de.

Von Melanie Köster