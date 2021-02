Fallersleben

Vier der ehemaligen Mieter des abgebrannten Fachwerkhauses auf der Bahnhofstraße bekamen jetzt vom Lions-Club „Hoffmann von Fallersleben“ als erste Soforthilfe je 800 Euro. Die Spendensammlung der Lions läuft aber weiter – inzwischen sind es insgesamt mehr als 6000 Euro – und auch die Suche nach Betroffenen ist noch nicht beendet. Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist hat zwar eine Liste mit Namen, aber noch konnte sie nicht alle erreichen.

Ein Teil der Bewohner war zwischenzeitlich in der Obdachlosenunterkunft in der Borsigstraße untergebracht, diese haben aber offenbar schnell eine andere Bleibe gefunden. Nur wo, darüber gibt es keine gesicherten Informationen. So sucht Bärbel Weist zum Beispiel noch nach einer Mutter mit Kind. „Ich war gleich nach der Brandnacht in der Bahnhofstraße, habe Kontakt zu dem Hausbesitzer und der Schule aufgenommen und frage seitdem überall herum“, erzählt Weist. Betroffene, die sie noch nicht kontaktiert hat, können sich bei ihr unter der Telefonnummer 05362/51789 melden.

Anzeige

Nur noch Schutt: Ein Bagger trägt nach und nach das durch Schadstoffe belastete Gebäude ab, das die Flammen in der Nacht zum 23. Januar zerstört hatten. Quelle: Boris Baschin

Federico Suella, Giuseppe Maria und Daniel Henning wohnen übergangsweise in der Poststraße in möblierten Zimmern, Andi Wegner ist in der Nordstadt untergekommen. „Wir konnten alle eigentlich so gut wie nichts retten“, sagt Wegner. Als er am späten Abend bemerkte, dass Rauch durch den Schlitz unter seiner Wohnzimmertür drang, hatte er erst einmal in der Küche alle Stecker aus den Dosen gezogen und erreichte dann als einer der Letzten die rettende Straße. Mit einem schnellen Blick habe er sich vergewissert, dass alle Nachbarn da waren. Nochmal zurückzugehen, um Papiere oder Portemonnaies zu holen, sei gar nicht in Frage gekommen angesichts der lodernden Flammen und des giftigen Qualms.

Allertal spendet 1000 Euro

„Zum Glück sind Sie alle noch gesund!“, sagte Wolfgang Laufer, Vorsitzender des Lions-Clubs Hoffmann von Fallersleben. Hans-Dieter Wochele vom Lions-Förderverein berichtete, dass bis Freitag rund 50 Personen Geld auf das Konto DE 21 2695 1311 0161 7460 45 mit dem Verwendungszweck „Brandhilfe Fallersleben“ der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg überwiesen hätten. Den größten Einzelbetrag spendete neben dem Lions-Förderverein selbst mit 1000 Euro die Wohnungsbaugesellschaft Allertal.

Bärbel Weist vermittelte zudem Sachspenden wie Laptop und Drucker, Kleidung und eine Waschmaschine. Weitere Elektrogeräte könnten aber eigentlich alle noch gebrauchen. Deshalb will die Ortsbürgermeisterin jetzt wahrscheinlich auch Kontakt zu den Spendensammlerinnen aufnehmen, die die griechische Familie Tsompanidis unterstützt hatten und vielleicht weitere Angebote vermitteln können.

Die Bereitschaft der Menschen zu helfen sei beeindruckend, betont Wolfgang Laufer, der sich bei allen bedanken möchte. Mehr als 6000 Euro kamen in einer guten Woche zusammen. In 14 Tagen wollen die Lions eine zweite Soforthilfe-Rate an die Brandopfer weitergeben.

Von Andrea Müller-Kudelka