Ehmen

Das war’s: Die Sommerkirche der Region des Kirchenkreises Wittingen-Wolfsburg ging am Sonntag in die sechste und damit letzte Runde. Der letzte Gottesdienst der beliebten Veranstaltungsreihe fand vor der St-Ludgeri-Kirche in Ehmen statt. Schon jetzt steht fest: Im nächsten Jahr gibt es eine Neuauflage der Sommerkirche.

Davon ist Tilman Heidrich, Pastor der Fallersleber Michaeliskirche, fest überzeugt. Seit einigen Jahren lädt die Kirchenkreis-Region Süd-West, zu der die Gemeinden Fallersleben, Sülfeld, Ehmen, Wettmershagen und Mörse gehören, zur Sommerkirche ein.

Die Zusammenarbeit unter den Gemeinden noch verstärken

Die Idee dahinter: In den sechswöchigen Ferien verreisen viele Menschen, die Kirchen sind deshalb nicht so gut besucht. Damit der Gottesdienst trotzdem zu einem schönen Gemeinschaftserlebnis wird, haben sich die Gemeinden der fünf Orte zusammengetan. Herausgekommen ist die Sommerkirche. „Wir wollen die Zusammenarbeit untereinander künftig noch weiter ausbauen“, erklärt Tilman Heidrich.

Diesmal sind wegen Corona nicht so viele Leute in den Urlaub gefahren – trotzdem fand die Sommerkirche wieder statt. Stets unter freiem Himmel. „Wir haben es immer gerade so geschafft“, erzählt Heidrich. In Mörse hatte es erst 50 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes aufgehört zu regnen.

„Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer“

Am Sonntag war das Wetter durchwachsen: Mal zeigte sich die Sonne, oft war sie von dicken und manchmal dunklen Wolken verdeckt. Trotzdem drehte sich beim gut besuchten Gottesdienst vor der St.-Ludgeri-Kirche alles um die Sonne. „In den vergangenen zwei Wochen bestimmte sie unser Leben“, erklärte Gast-Pastor Andreas Salefsky und spielte auf die Hitzewelle an.

Der Satz „Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer“ aus Psalm 139 stand im Mittelpunkt des Gottesdienstes. Eins freute die Besucher am meisten: Sie durften singen. Aber nicht so laut, erklärte Salefsky. Wegen Corona. Beim lauten Singen gelangen mehr Aerosole in die Luft, als beim leisen Singen.

Wie immer bei der Sommerkirche mit dabei: das Ehepaar Gisela und Bodo Fleckstein. „Ein Gottesdienst gehört für uns einfach zum Sonntag dazu“, sagt die Fallersleberin. Als sie noch das Geschäft und den Catering-Service hatten, konnten sie nicht in die Kirche gehen. „Da haben wir den Gottesdienst im Radio gehört.“

Von Sylvia Telge