Lesermeinung: Kleekamp braucht Gewerbe für Dinge des täglichen Bedarfs

Fallersleben

Zur Suche der Neuland für Mieter einer Gewerbefläche im Neubaugebiet Kleekamp schreibt WAZ-Leser Jörg Hoffmann aus Fallersleben:

Es ist erfreulich, dass die Neuland im Kleekamp in Fallersleben eine kleine Gewerbefläche von rund 100 Quadratmeter Größe einrichtet. Für die rund 1000 Neubürger, die dort nach Fertigstellung wohnen werden, sollte es jedoch darum gehen, ein Geschäft für Dinge des täglichen Bedarfs, etwa eine Bäckereifiliale oder einen Ladenkiosk beziehungsweise auch beides vorzuhalten. Da der Kleekamp die Fallersleber Altstadt nur über gewisse Umwege über Ehmer Straße und Gifhorner Straße verbindet, empfehle ich schon heute allen Kleekamp-Bewohnern, kurze Besorgungsfahrten nicht motorisiert, sondern mit dem Fahrrad und auch zu Fuß zu erledigen, da die verkehrsmäßig überbelastete Altstadt bereits keinen zusätzlichen Parksuchverkehr mehr verkraftet.

Liebe Verantwortliche bei der Neuland, bitte denken auch Sie an die kleinen Dinge des Lebens und suchen Sie gezielt nach einem Bäcker oder Kiosk. Andere Gewerbe gehören unbedingt in die kleinen Altstadtzentren, die schon coronabedingt dringend neues Leben benötigen. Belebung in Neubaugebieten schafft man nur mit Dingen des täglichen Bedarfs sowie der damit verbundenen Vermeidung von Kurzstreckenfahrten.

