Aus dem Nest gefallen: Fallersleber rettet kleine Blaumeise

Fallersleben

Ein kleiner Schreckmoment am Sonntag: WAZ-Leser Bernd Kayser hat zusammen mit seiner Enkelin eine kleine Blaumeise gerettet. Sie war auf dem Balkon des Fallerslebers aus dem Nistkasten gefallen.

Vogel ist ungefähr eine Woche alt

„Meine Enkelin Marie liebt die Vögelchen über alles, deshalb war das für sie ganz schön aufregend“, erzählt Kayser. Er entdeckte die Blaumeise zusammen mit der Vierjährigen. Sie hoben die Meise auf, machten ein Foto und setzten sie anschließend vorsichtig zurück ins Nest. Der kleine Vogel mit den flauschig aussehenden Federn sei ungefähr eine Woche alt, berichtet der Fallersleber. Die Meise habe die Rettungsaktion gut überstanden: „Dem Vogel geht es super, er wird gut versorgt.“

Kayser freut das insbesondere deshalb, weil Meisen in diesem Jahr bereits für zahlreiche traurige Schlagzeilen sorgten. Das Problem: Das Bakterium Suttonella löst derzeit in vielen Teilen Deutschlands ein Blaumeisensterben aus. Der Fallersleber betont daher mit Blick auf die Futterstelle auf seinem Balkon: „Sauberkeit ist das Wichtigste, da achte ich sehr drauf.“ In ein paar Tagen verlassen die Meisen ihren Nistkasten – ein spannender Moment: „Ich wohne im siebten Stock und hoffe, dass sie beim Rausfliegen nicht verunglücken“, sagt Kayser.

Fallersleber ist Hobby-Fotograf

Neben den Blaumeisen hat auf den beiden Balkons des Vogelfreundes ein Kohlmeisen-Pärchen gebrütet. Die Nistkästen hat Kayser selbst gebaut. Er beobachtet die Vögel nicht nur gerne, sondern lichtet sie auch ab. Der Hobby-Fotograf hat bereits einen Bildband veröffentlicht. In dem kleinen Buch sind zahlreiche weitere Vögel und Insekten abgebildet, die Kayser von seinem Balkon aus beobachtet hat.

Von Melanie Köster