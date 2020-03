Lebhafte Debatte über Zukunft der Bücherei in Fallersleben

Fallersleben

Die Stadt Wolfsburg muss sparen, auch bei den städtischen Bibliotheken. In Fallersleben ist deshalb geplant, die bisherige Bücherei im Obergeschoss der Verwaltungsstelle in das vorhandene Lernzentrum in den Schulkomplex in der Karl-Heise-Straße zu übertragen. Sowohl im Ortsrat als auch in der Bevölkerung gibt es dazu unterschiedliche Auffassungen. Viele wollen die beliebte Einrichtung im alten Amtsgericht erhalten, andere akzeptieren das Spargebot der Stunde und sehen gleichzeitig Möglichkeiten, im Lernzentrum eine zukunftsweisende Einrichtung noch zu optimieren. Die Fallersleber CDU wollte sich ein objektives Bild verschaffen und hatte deshalb zur Bürgerversammlung ins Zentrum eingeladen. Das Interesse war beeindruckend groß. Neben hochkarätiger Verwaltungspräsenz waren Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist (PUG) und sämtliche Fraktionen des Ortsrates vertreten.

Entscheidung nach Anhörung der Argumente

Darüber freute sich in seiner Begrüßung auch CDU-Fraktionsvorsitzender André-Georg Schlichting, der noch einmal darauf hinwies, dass man sich in der Meinungsfindungsphase befinde. Es gelte, die unterschiedlichen Argumente zu hören, um schließlich zu entscheiden.

Pro Zusammenlegung argumentierten unter anderem Dezernentin Iris Bothe, die Leiterin des Bildungshauses, Birgit Rabofski, und Petra Buntzoll, Leiterin der Wolfsburger Bibliotheken. Nach ihrer Ansicht biete die Zusammenlegung eine Fülle von Vorteilen: Die Möglichkeiten, Kinder sowohl an das Buch als auch an modernste digitale Informationsmöglichkeiten heranzuführen, seien im Lernzentrum vergleichsweise besser gegeben, als in der räumlich und ausstattungsmäßig begrenzten Bibliothek im alten Amtsgericht.

Schulzentrum unterstützt Zusammenlegung

Ein weiterer Effekt der Zusammenlegung sei, dass das Obergeschoss über der Verwaltung frei würde, das von der Musikschule bezogen werden könnte. Im Ringtausch stünden damit in der Glockenbergschule Räume zur Verfügung, die angesichts steigender Schülerzahlen dringend benötigt würden. Auch die drei Schulen im Zentrum Karl-Heise-Straße betrachten die zentrale Unterbringung der Bibliothek hier positiv. „Ich kann für meine zwei leitenden Kollegen von Gymnasium und Hauptschule mitsprechen“, sagte Realschulleiterin Almut Henkel: „Wir unterstützen das Vorhaben.“ Zumal die Zusammenlegung noch viel Entwicklungspotenzial beinhalte.

In der lebhaften Debatte zeigte sich allerdings, dass auch die „Gegenseite“ durchaus eine Fülle von Argumenten bereithielt, die Bücherei in der Verwaltungsstelle zu belassen. Engagierteste Verfechterin dessen ist Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist, die unter anderem ausführte, dass sich Besucher hier besonders wohlfühlen, zumal Räume und Interieur erst vor wenigen Jahren mit hohem Kostenaufwand erneuert worden seien. Weist verlas einen Kinderbrief mit 100 Unterschriften für den Erhalt.

Zweifel an Akzeptanz des Lernzentrums

Ursula Mrongovius (Grüne) bezweifelte, dass das Lernzentrum die Akzeptanz und Atmosphäre bringen könne, wie die jetzige Bibliothek in der Altstadt. Und auch zahlreiche Mütter – insbesondere offenbar mit kleineren Kindern – bestätigten immer wieder, dass die Bücherei im alten Amtsgericht wegen der besonderen, heimeligen, vertrauten Umgebung für Kinder im Vorschul- und Grundschulkinder beinahe unersetzlich sei.

Fazit der Bürgerversammlung: Gegner und Befürworter der Zusammenlegung sind sich kaum näher gekommen. Die weiteren politischen Beschlüsse werden zeigen,ob die Veranstaltung zur Meinungsfindung beigetragen hat. Mittlerweile haben CDU und SPD auf Stadtebene offenbar beschlossen, die geplante Zusammenlegung auch weiterer Bibliotheken im Stadtgebiet zunächst auf Eis zu legen.

