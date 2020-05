Leben gerettet: Marvin Düsterhöft (23) spendet Stammzellen

Alle 15 Minuten erhält völlig unerwartet ein Mensch in Deutschland die Diagnose Leukämie. Jedes Jahr erkranken allein in Deutschland etwa 13 000 Menschen an bösartigen Blutkrankheiten. Nur einem Teil dieser Patienten kann alleine durch Medikamente geholfen werden. Für viele ist die Transplantation von Knochenmark oder Blutstammzellen gesunder Spender die einzige Chance, die Krankheit zu überwinden.

Nur für 30 Prozent der Patienten findet sich ein passender Spender in der Familie. Die Gewebemerkmale (HLA-Merkmale) von Spender und Patient müssen fast identisch sein, damit eine Stammzellübertragung gelingt und keine Abstoßungsreaktion hervorgerufen wird.

Leider findet jeder sechste Patient derzeit in Deutschland noch keinen lebensrettenden Stammzellspender. Das Ziel der Deutschen Stammzellspenderdatei ( DSD) gGmbH ist es, dass eines Tages für jeden Patienten ein passender Stammzellspender gefunden werden kann und jeder Erkrankte eine zweite Chance auf Leben bekommt.

In Deutschland gibt es 26 Stammzellspenderdateien, in die sich potenzielle Stammzellspender aufnehmen lassen können, um vielleicht eines Tages zum Lebensretter zu werden. Im zentralen Knochenmarkregister Deutschland (ZKRD) mit Sitz in Ulm laufen alle für die Suche nach einem passenden Spender relevanten Daten aus den Stammzellspenderdateien zusammen. Täglich werden hier die Gewebemerkmale der Patienten mit denen der vorliegenden Spender verglichen, um so den am besten geeigneten Spender für Patienten weltweit zu finden.

Die Typisierungen werden ausschließlich durch Geldspenden finanziert. Jeder Euro hilft! Spenden an die Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE 92 8102 0500 0001 3359 00.