Landwirtschaft auf zwei Kontinenten: Reiner Pieper aus Sülfeld züchtet Rinder in Paraguay

Sülfeld

Landwirtschaft an einem einzigen Ort zu betreiben, ist schon schwierig. Reiner Pieper setzt noch einen drauf: Der Landwirt aus Sülfeld macht das sogar auf zwei verschiedenen Kontinenten: Rinderzucht im südamerikanischen Paraguay und Ackerbau in Sülfeld. „Es ist nicht einfach, aber es macht Spaß“, erklärt der 63-Jährige. Wie er dazu kam, erzählt Reiner Pieper am Montag, 6. Januar, um 19.30 Uhr in Ehmen beim Männerkreis von St. Ludgeri im Gemeindehaus.

Eigentlich wollte Reiner Pieper Entwicklungshelfer werden, doch man riet ihm davon ab. Zu bürokratisch und oft komme die Hilfe nicht direkt bei den Hilfsbedürftigen an. „Man sagte mir, lieber ‚Entwicklungshilfe im Privaten‘ zu machen“, sagt der Wolfsburger. Und das machte er. Vor 35 Jahren kauften Reiner Pieper und seine Frau Mareile 648 Hektar Land und 50 Rinder im Herzen von Paraguay – in der Mennoniten-Kolonie Fernheim im zentral gelegenen Chaco. Die Farm heißt Estancia Stella - benannt nach Tochter Stella. „Wir haben unser ganzes Geld dafür zusammengekratzt“, erzählt Ehefrau Mareile über die Anfänge.

Sofort in das Land verliebt

Mittlerweile ist die Fläche 2000 Hektar groß und es gibt fast 2000 Rinder. Reiner Pieper hatte sich sofort in das Land verliebt – und seine Frau deshalb auch. Der Start waren nicht einfach: Das Leben in Paraguay ist einfach und hart. Es ist ein Land mit extremer Hitze und extremen Naturphänomenen, die ganz schnell die landwirtschaftliche Existenz zerstören können.

Zur Galerie Der Landwirt aus Sülfeld betreibt eine Rinderzucht in Paraguay

Aber auch politisch war die Situation nicht einfach. Paraguay wurde über 30 Jahre von Diktator Alfredo Stroessner mit harter Hand regiert. Es waren damals ziemlich unruhige Zeiten, die Piepers wanderten deshalb nicht in das südamerikanische Land ein, sondern pendelten zwischen Sülfeld und der Kolonie Fernheim.

Von Anfang an einen einheimischen Verwalter

Und das funktioniert richtig gut. „Wir hatten von Anfang an einen einheimischen Verwalter“, erklärt Reiner Pieper. Außerdem habe er seinen Mitarbeitern immer mehr als den gesetzlichen Lohn gezahlt. „Deshalb wurden wir nie bestohlen.“ Mindestens zehn, manchmal sogar 20 Arbeiter beschäftigen die Piepers. Es sind Indianer, die als Wanderarbeiter unterwegs sind. Weil die oft weder schreiben noch lesen können, richteten Farmer eine Schule für sie ein.

Paraguay ist sehr fortschrittlich, den Mindestlohn gibt es schon seit Jahrzehnten - lange bevor er in Deutschland umgesetzt wurde. Die Mennoniten-Kolonie Fernheim ist sehr christlich, aber ist auch sehr geschäftstüchtig. Sie hat eine eigene Molkerei, die ganz Paraguay mit Milchprodukten versorgt. Hat außerdem eine gute ärztliche Versorgung – und eine gut funktionierende Kooperative, an die Reiner Pieper seine Rinder verkauft. Das Fleisch wird dann in die ganze Welt exportiert.

Freie Plätze für die Paraguay-Reise

Wenn die Piepers von ihrem Doppelleben auf zwei Kontinenten erzählen, sind viele Zuhörer so begeistert davon, dass sie am liebsten gleich mitfahren wollen. Vor fünf Jahren nahm das Ehepaar die erste Gruppe in ihre zweite Heimat mit, im Februar 2021 ist eine weitere zweiwöchige Tour geplant. Einige Plätze sind noch frei. Die Piepers zeigen wunderschöne Ecken in Paraguay, aber es geht auch nach Rio de Janeiro. Wer mitfliegen will: pieper.transporteqgooglemail.com.

Rinderzucht in Paraguay: Vortrag beim Männerkreis Der Männerkreis der St. Ludgeri Gemeinde Ehmen lädt am Montag, 6. Januar, um 19.30 Uhr zu einem Vortrag in das Gemeindehaus, Küsterberg 9, ein. Der Sülfelder Reiner Pieper spricht über seine Rinderzucht in Paraguay. Wie ist er zu dem außergewöhnlichen Vorhaben gekommen? Was ist das Besondere einer Rinderzucht in einem fernem Land? Auf diese und andere Fragen gibt es Antworten. Gäste sind willkommen.

Von Sylvia Telge