Barnstorf/Heiligendorf

Ab August herrscht Ausnahmezustand: Voraussichtlich sechs Monate lang wird kein privates Fahrzeug und auch kein Trecker über die Straße von Barnstorf nach Heiligendorf oder zurück fahren können. Grund sind Bauarbeiten – dabei werden gleich zwei Maßnahmen kombiniert. Erstens: Die Erschließung für das Baugebiet „Krummer Morgen II“ erfolgt über die Ortsdurchfahrt in Heiligendorf. Zweitens: Die Kreisstraße 111 wird von Grund auf auf der gesamten Länge saniert.

Umsteigen auf Rad oder Pferd

Zu Fuß, per Rad oder zu Pferde sollen die Bürger der beiden Ortschaften weiterhin zueinander kommen. Außerdem ist ein Shuttle-Service über Almke und Neindorf geplant. „Der sollte nicht nur für die Grundschulen sondern auch für Kita-Kinder zur Verfügung stehen“, wünscht sich Marco Meiners (FDP), Ortsbürgermeister von Hattorf und Heiligendorf.

Oliver Iversen (Leiter des Geschäftsbereichs Straßenbau und Projektkoordination) hatte in der Ortsratssitzung am Dienstagabend auch andere Planungs-Varianten vorgestellt. Um Vollsperrungen, zumindest zeitweise, käme man aber in keinem Fall ganz herum. Einhellige Meinung: Lieber einmal in den sauren Apfel beißen als möglicherweise bis zu zwei Jahre immer wieder mit Einschränkungen leben.

Weitere Themen im Ortsrat Hattorf-Heiligendorf Hauptpunkt der wohl letzten Ortsratssitzung für Hattorf-Heiligendorf vor der Kommunalwahl im September war zwar die Planung für das Baugebiet „Krummer Morgen“. Doch Ortsbürgermeister Marco Meiners fragte noch zu einigen weiteren Punkten nach: Der Spielplatz im Hasenmorgen in Hattorf ist anscheinend fertig, aber noch nicht freigegeben. Hintergrund: Ein Gutachter hatte Kritik an der Standfestigkeit von Spielgeräten geäußert, jetzt wird nachgebessert. Nichts Neues gibt es zum Ankauf eines Geländes für einen Neubau der Feuerwehr-Wache in Heiligendorf. Meiners erinnerte an das Versprechen des früheren Ersten Stadtrats Werner Borcherding, er werde sich dafür stark machen, dass die Angelegenheit noch vor seinem Eintritt in den Ruhestand über die Bühne geht. Borcherding ist seit Februar 2020 pensioniert. Immerhin: Mit dem Neubau in Hattorf geht es voran. Annehmen will sich die Stadtverwaltung demnächst Problemen mit wildem Parken rund um Kirchbergstraße und Lindenberg. Dort sollen öffentliche Parkflächen markiert und die Situation dann auch kontrolliert werden.

Hans-Georg Bachmann (SPD), Ortsbürgermeister von Barnstorf und Nordsteimke, sieht neben dem Schul-Shuttle die Landwirtschaft als zweiten großen Knackpunkt. Er hofft, dass die Verwaltung bis zu seiner letzten Ortsratssitzung der Wahlperiode am 22. Juni schon erste Gespräche mit den Betroffenen geführt hat. „Das Areal ist schwierig zu erreichen“, sagt er. Meiners schlägt eine Umleitung über Lütjer Weg in Heiligendorf vor. „Die Querung der Barnstorfer Straße müsste dann in Absprache mit den Baufirmen gewährleistet bleiben“, meint er. „Es kann nicht sein, dass die Ernte liegenbleibt.“ Die Absprachen dürften etwas dauern, denn mittlerweile gehören einige Flächen nicht mehr den vor Ort ansässigen Betrieben, sondern werden von Höfen aus dem Kreis Helmstedt bewirtschaftet. Aber wenn Mais und Rüben erst abgefahren sind, könne man ja weitersehen, so Meiners.

Absprachen zur Erreichbarkeit muss es zudem mit Anliegern geben, speziell mit dem Frisörgeschäft, mit dem Hof Welkensiek und dem Islandpferde-Verein Fakúr etwa sowie mit dem FKK-Freizeitpark. Vorsitzender Herbert Steffan, der wegen Corona im Jahr 2020 schon alle Pläne für das 70-jährige Bestehen des Familien-Sportvereins für Naturisten (FSN) verwerfen musste, hofft, dass zumindest die rund 50 Mitglieder auch eine Genehmigung für das Queren der Straße erhalten.

FKK-Gelände: Auch der Familiensportverein für Naturisten gehört zu den Anliegern an der Barnstorfer Straße. Quelle: Matthias Leitzke

Eine gute Nachricht ist der Beginn der Erschließung für den Hospizverein. Der darf früher als alle privaten Investoren im Baugebiet starten und wird wohl schon im September mit dem Bau des neuen Hospizhauses beginnen.

Bauarbeiten bieten auch Chancen

Vielleicht, so Meiners, bringe die besondere Situation die Menschen sogar näher zusammen, wenn man sich zu Fuß oder mit dem Rad trifft, statt im Auto aneinander vorbei zu sausen. Durch Spaziergänge während der heißen Corona-Phasen, als es kaum andere Freizeitaktivitäten gab, sind ja viele schon im Training. Und Barnstorf weitgehend ohne Durchgangsverkehr – das wäre die Chance für ein Straßenfest.

Von Andrea Müller-Kudelka