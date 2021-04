Landfrauen im Hasenwinkel bekommen besonderen Frühlingsgruß

Hasenwinkel

Der Landfrauenverein Hasenwinkel hat jetzt für alle Mitglieder eine kleine Frühlingsbotschaft: Die Vorsitzende Uta Stute aus Neindorf erstellte einen Bericht über Aktivitäten und Neuigkeiten – sozusagen ein Jahresrückblick To Go. Er wurde im gesamten Hasenwinkel verteilt.

Ehrenamtlich im Einsatz

Ein wenig wehmütig erinnert sich Uta Stute an die Weiberfastnacht im März 2020, bei der rund 50 Landfrauen feierten. Dann kam der erste Lockdown – und ein spezieller ehrenamtlicher Einsatz: Die Gruppe „Fleißige Bienen“ gründete sich und es wurden mehr als 800 Alltags-Masken zum Schutz vor Corona genäht. Die Masken wurden unentgeltlich abgegeben, die Empfänger spendeten jedoch: 200 Euro blieben in der die Vereinskasse, 500 Euro gingen an eine Geschäftsfrau aus Neindorf, die sich gerade selbstständig gemacht hatte.

Bei der Arbeit: Auch Uta Schulze nähte fleißig Alltagsmasken. Quelle: Landfrauen Hasenwinkel

Treffen des Vereins gab es dann erst wieder im September – einmal am Heiligendorfer Schützenhaus und das zweite Mal am Ochsendorfer Gemeinschaftshaus, jeweils unter freiem himmel und mit Abstand. „Es mussten mehrere Zeitfenster angeboten werden, da der Andrang so groß war“, erinnert sich Pressesprecherin Sabine Schütrumpf. Eine Überraschung gab es dann im Oktober: die Gründung der „Jungen Landfrauen“. Nachhaltig in Erinnerung bleiben wird auch eine Planzaktion von bienenfreundlichen Bäumen, gesponsert von der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg.

„Die Resonanz auf die Frühlingsbotschaft war überwältigend“, berichtet der Vereinsvorstand. Zusammen mit einer Grußkarte und einer Frühlingsblume erreichte der Bericht die Haushalte. „Gerade die alleinstehenden Frauen haben sich sehr über diese Aufmerksamkeit gefreut und nutzten die Gelegenheit zum Klönen und Informationsaustausch mit den Verteilerinnen“, erzählt die Pressesprecherin. Uta Stute hatte auch in ihrem Bericht schon auf den Punkt gebracht, was jede einzelne bewegt: „Die Gemeinschaft, die Aktivitäten und sozialen Kontakte fehlen uns sehr!“

