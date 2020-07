Fallersleben

Diese großartige Idee hätte zu normalen Zeiten eine gewaltige Zuschauerkulisse im Stadion am Windmühlenberg mobilisiert. Doch in Corona-Zeiten ist leider alles anders. So dürfen am Freitag, 17. Juni, ab 20 Uhr jeweils nur zwei Angehörige von 23 aktiven Lang- und Mittelstreckenläufern im VfB Fallersleben auf den Tribünen des Stadions Augenzeugen eines Weltrekordversuchs sein. Es gilt hier, die aktuelle Spitzenmarke im Marathon zu unterbieten, die der Kenianer Eliud Kipshoge bei einem Spezialmeeting in Wien in der neuen Weltrekordzeit von 1:59.39 Stunden gesetzt hat.

Diesen Rekord will der VfB Fallersleben am Freitag angreifen. Natürlich nicht mit nur einem Läufer respektive Läuferin, sondern mit gemeldeten zwei jungen Damen und 21 Jugendlichen und Herren, sämtlich gut durchtrainierte Aktiven der Leichtathletiksparte.

Jeder Läufer muss 400 Meter in maximal 68 Sekunden bewältigen

23 gegen einen? Was sich beim ersten Hinschauen als einigermaßen machbare Übung andeutet, fordert von den Akteuren in Fallersleben durchgehend Spitzenleistungen. Jeder Starter muss die 400 Meter auf der Tartanbahn in maximal 68 Sekunden bewältigen, was ein Tempo von umgerechnet 22 Kilometer/Stunde konstant auf 105,5 Runden im Stadion bedeutet. VfB-Vorsitzender Dr. Nicolas Heidtke wird als Starter auf die Strecke gehen. Der ehemalige Torwart ( Hessen Kassel, Hannover 96, Dynamo Dresden) gibt sich bescheiden: „400 Meter gehen mächtig an die Substanz“, sagte er.

Angeregt und konzipiert haben den Rekordversuch die Aktiven der Laufgruppe Jörg Pauls und Rudi Schmidt. Pauls, auch Triathlet, hatte die Idee von seinem beruflichen Aufenthalt in China mitgebracht, wo ein Team offenbar die Zeit von Kipshoge schon unterboten haben. „Jetzt sind wir am Zug“, sagt Rudi Schmidt, Läufer und Pressesprecher der Leichtathletikabteilung. „Und das soll ein richtiger Knaller werden.“

Weltrekordversuch : Sportler haben sich intensiv vorbereitet

Darauf haben sich die Teilnehmer intensiv vorbereitet. Unter ihnen Nele Pult (18) aus Sülfeld, die im Training mit der Laufzeit von 67 Sekunden unter der erforderlichen 68er Vorgabe bleiben konnte. Nicht alle schafften dies. „So ist das in dem Rekordversuch“, erläutert Rudi Schmidt: „Wir möchten zwar alle die geforderte Zeit unterschreiten, zum Glück aber gibt es Spitzenathleten, die auch zwischenzeitliche Rückstände kompensieren können.“

Nele Pult jedenfalls freut sich darauf, dass nach der langen Corona-Pause endlich mal wieder so etwas wie ein Wettkampf auf dem Programm steht. Dieser allerdings unter besonderem Vorzeichen. Das Interesse ist in Fachkreisen erstaunlich groß, ein Sponsor hat Spezialtrikots zur Verfügung gestellt, ein Masseur kümmert sich um die Läufer in den Ruhephasen. „Es wird eine großartige Veranstaltung“, so freut sich Rudi Schmidt. „Schade nur, dass so wenig Zuschauer dabei sein dürfen...“

Von Burkhard Heuer