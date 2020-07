Fallersleben

Der Rekord ist geknackt! Mit vereinten Kräften haben 23 Läufer der Leichtathletikabteiulung des VfB Fallersleben den Marathon in 1:56.37 Stunden absolviert. Das ist drei Minuten schneller als die Rekordzeit des Keniaers Eliud Kipchoge. Der ungewöhnliche Wettbewerb fand am Freitagabend im Stadion am Windmühlenberg statt.

Die letzten 100 Meter liefen sie gemeinsam. Als der 13-jährige Leif Lenz auf die Zielgeraden ging, schlossen sich hinter ihm alle Teilnehmer dieses besonderen Laufs an, um gemeinsam jubelnd im Ziel einzulaufen. Eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang sah man nur noch strahlende Gesichter rund um die Aschenbahn.

Eigentlich sollte Benno Wiggers die letzte Runde laufen. Er ist einer der schnellsten Läufer im Verein und war extra nach der Arbeit noch zum dann schon laufenden Wettbewerb gekommen. Er machte sich kurz warm und lief dann mit aufgerundeten 55 Sekunden noch die schnellste Runde des Abends.

Aber der Vorsprung auf die Zeit des Kenianers war am Schluss so komfortabel, dass einem der jüngeren Läufer die Ehre der letzten Runde zuteil wurde. „Damit haben wir nicht gerechnet“, freute sich der Pressesprecher der Abteilung Rudi Schmidt, der selbst auch bis an seine Grenzen gegangen ist.

Manche Läufer liefen bis zu acht Runden

Bis in die Haarspitzen waren sie alle motiviert. Jede Läuferin und jeder Läufer im Alter von 11 bis 49 Jahren gab alles. Die Freude über eine Art Wettkampf in veranstaltungsfreien Zeiten war groß und natürlich der Ansporn, die schnellste Zeit der Welt zu schlagen.

Dafür teilten sich die Teilnehmer die Strecke auf. Nach einer ersten kurzen Runde lief jeder eine 400-Meter-Runde im Stadion und klatschte dann den nächsten Läufer ab. So war dann nach 105 Runden die Marathonstrecke von 42,195 Kilometern geschafft. Dabei waren manche Läufer bis zu acht Mal auf der Strecke, andere liefen weniger.

Zwischendurch wurden die Sportler bestens versorgt. Ein Haufen Bananen lag bereit, ebenso Eistee und isotonische Getränke. Auch ein Masseur war engagiert worden. Der hatte alsbald sehr viel zu tun. Denn wirklich jeder ging an seine Grenzen und vielleicht auch darüber hinaus. Wenn ein Läufer dann frühzeitig ausfiel, meldeten sich sofort mehrere andere Teilnehmer, um den Lauf zu übernehmen.

Durchschnittliche Rundenzeit von 68 Sekunden war nötig

Die 400 Meter mussten im Schnitt in 68 Sekunden geschafft werden, um die schnellste Marathonzeit der Welt, die kein offizieller Weltrekord ist, unterbieten zu können. Zu Beginn waren teilweise Zeiten von unter 60 Sekunden dabei. „Das sind schon fast Niedersachsen-Zeiten“, betonte Rudi Schmidt.

Aber auch bis zum Schluss waren die meisten Runden unter den geforderten 68 Sekunden. Selbst die Kleinsten liefen Zeiten von knapp über 70 Sekunden. Nach der ersten Stunde war man schon mit mehr als zwei Minuten Vorsprung unterwegs. Wegen der Corona-Auflagen fand das Spektakel fast ohne Publikum statt, doch Freunde und Angehörige feuerten trotzdem lautstark und gut hörbar mit an.

Den offiziellen Weltrekord von 2:01.39 Stunden lief Eliud Kipchoge übrigens 2018 in Berlin. Die 1:59.40 aus Wien in 2019 zählen nicht, da sie quasi unter Laborbedingungen stattfanden. Die schnellste Marathonzeit der Welt ist es trotzdem – abgesehen vom neuen Rekord in Fallersleben.

