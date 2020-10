Kritik an Schwefelbad-Plänen des VfB Fallersleben

Fallersleben

Ordentlich Gegenwind erntet VfB-Vorsitzender Nicolas Heidtke für die Idee, der Sportverein könne das Schwefelbad Fallersleben von der Stadt Wolfsburg pachten. Am Mittwoch starteten Schwefelbad-Stammgäste auf dem Wochenmarkt in Fallersleben eine Unterschriftensammlung gegen den Plan. Die Beschäftigten des Bades reagierten bisher eher zurückhaltend bis deutlich verängstigt. Und auch Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist bleibt skeptisch. „Wir wollen das nicht gegen massive Widerstände durchsetzen“, meint Heidtke dazu, „aber ich halte es wirklich für eine gute Idee.“

Am Donnerstag versuchte der Vereinschef, die Fraktionssprecher und weitere interessierte Ortsrats-Mitglieder in einem vertraulichen Gespräch von seinem Konzept zu überzeugen. Die SPD legt Wert darauf, dass die Mitarbeitenden keine Nachteile haben. Unterstützung hatte die CDU signalisiert, die übrigens 2012 schon Vorbehalte gegen eine Eingliederung des bis dahin eigenständigen Unternehmens Schwefelbad ins städtische Klinikum angemeldet hatte – wegen der Verluste.

Kein Tabu für Gespräche

Etwa 200 000 Euro Minus sind es erfahrungsgemäß pro Jahr. Auch Monika Müller, Dezernentin für Sport, Gesundheit und Soziales, gefällt der Gedanke, dem Klinikum diese Kosten künftig zu ersparen. „Und es ist nicht nur eine Haushaltsfrage“, sagt sie, „ich freue mich, wenn Sportvereine sich weiterentwickeln – gerade mit Blick auf den Gesundheitssport.“ Das biete auch Chancen für neue Gäste mit anderen Interessen. Im übrigen sei noch gar nichts entschieden und ein Tabu für Gespräche empfinde sie nicht als sinnvoll. Man könne über vieles diskutieren – über vertragliche Regelungen wie eine Mitarbeiter-Überlassung zum Beispiel oder darüber, das Schwefelbad an einer anderen Stelle anzudocken. Mit dauerhaften Zuschüssen könne der VfB im Fall einer Pacht allerdings nicht mehr rechnen.

Wirtschaftlichkeit geprüft

Das sei auch gar nicht nötig, so Heidtke – jedenfalls nicht bei Normalbetrieb ohne Corona-Einschränkungen. Der habilitierte Volkswissenschaftler betont: „Wir sind ein Gemeinwohl-orientierter Sport-Dienstleister.“ Dem VfB gehe es nicht in erster Linie darum, Gewinne zu erwirtschaften, sondern den Gesundheitssport auf gesunde Füße zu stellen. Und das könne er angesichts der Wirtschaftlichkeitsprüfung guten Gewissens in Aussicht stellen.

Angst vor Veränderungen

Doch viele haben Angst vor den möglichen Auswirkungen der Veränderungen. So fürchten Stammgäste zeitliche Einschränkungen bei der Nutzung durch Nicht-Vereinsmitglieder oder auch steigende Preise. Am Samstag auf dem Fallersleber Wochenmarkt und beim verkaufsoffenen Kartoffelsonntag am 11. Oktober wollen sie weitere Protest-Unterschriften sammeln. „Außerdem ist eine Online-Petition geplant“, sagt Sabine Pemberneck, eine der Aktivistinnen.

Wie wirkt Schwefelwasser? Schwefelwasser riecht zwar unangenehm nach faulen Eiern, hat aber eine gesundheitsfördernde Wirkung, die schon die alten Römer zu schätzen wussten. Schwefel dient im menschlichen Körper als Schmiermittel für die Gelenke und beeinflusst den Stoffwechsel. Ein Bad in Schwefelwasser kann bei entzündlichen rheumatischen Erkrankungen wie Arthrose, Gelenk- und Wirbelsäulenleiden wie Bandscheibenvorfällen sowie bei verschiedenen Hauterkrankungen (zum Beispiel Akne oder Neurodermitis) positive Auswirkungen zeigen. Bei Asthma, Bluthochdruck oder Herzleiden sollten Patienten allerdings vor einer Anwendung mit einem Arzt sprechen. Zu den Angeboten im Schwefelbad Fallersleben unter Regie des Klinikums gehören Physiotherapie, Funktionstraining, Entspannung und Wellness, Beckenboden-Training, Yoga, Babyschwimmen und Babymassage. Saunieren und freies Schwimmen sind wegen Corona-Auflagen zurzeit nicht möglich; Gäste mit medizinischer Verordnung haben Vorrang.

Ortsbürgermeisterin und Schwefelbadausschuss-Vorsitzende Bärbel Weist (PUG) kann die Bedenken verstehen. Ihre Meinung: „Das Schwefelbad sollte kommunal bleiben. Die Auslastung ist super und die Stadt hat in den letzten Jahren viel investiert. Ich unterstelle dem VfB sicherlich keine böse Absicht – aber wer sollte es denn besser machen können als das Klinikum?“

Von Andrea Müller-Kudelka