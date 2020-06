Kritik: Barnbruchwiesen und Ilkerbruch sollen ein Naturschutzgebiet werden

Fallersleben/Sülfeld

Die Umwelt schützen ist richtig und wichtig. Deshalb will die Stadt Barnbruchwiesen und Ilkerbruch zu einem neuen großen Naturschutzgebiet machen und hat dazu eine Verordnung erarbeitet – mit strengen Auflagen. Damit Tiere und Pflanzen in dem rund 714 Hektar großen Gebiet idealen Lebensraum haben. Die Verordnung lag öffentlich und ess gab reichlich Kritik. Von Landwirten, Jägern und Aero-Club.

Auch Politiker haben zu diesem Thema eine geteilte Meinung; PUG und CDU klar, dass der Entwurf der Verordnung so nicht gehe. „Einige Einschränkungen gehen zu weit“, sagt Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist (PUG). Deshalb hat die PUG einen Antrag mit Änderungswünschen formuliert und an die anderen Fraktionen im Ortsrat geschickt – mit der Frage, ob sie sich anschließen wollen.

Landwirte sprechen von „Enteignung“

Ein Kritikpunkt sind die Einschränkungen für Landwirte. Von Enteignung sei oft die Rede. Aber auch der Aero- Club leide enorm: Die geplante Verordnung schränke den Flugbetrieb auf dem Modellflugplatz in Sülfeld stark ein. Der Verein befürchtet deshalb einen erheblichen Mitgliederschwund.

Bärbel Weist ist auf der Seite des Vereins: „Der Aero-Club ist zu Zugeständnissen bereit.“ Aber die dürften einen gewissen Rahmen nicht überschreiten. Das sieht die CDU im Ortsrat ganz genauso. Der Aero Club zerstöre nicht die Natur, ganz im Gegenteil. Er könne nachweisen, dass sich die Vogelarten im Bereich des Modellflugplatzes „in den letzten zehn Jahren um fast zwei Drittel erhöht haben,“ erklärt Vorstandsmitglied und Mitgliederbeauftragte Daniel Paech.

CDU nahm die 250 Eingaben unter die Lupe

Seine Partei hatte sich im Vorfeld die rund 250 Eingaben gegen die geplante Verordnung genau angeschaut. 25 Punkte hat sich die CDU herausgegriffen, die sie als „Knackpunkte“ ansieht. Dazu gehören auch die Einschränkungen für die Landwirtschaft. Anregungen von Verbänden seien im Entwurf zwar angemerkt, „jedoch in keinster Weise in eine angepasste Vorlage eingearbeitet“. Vertreter der Interessenverbände sprechen von einer „kalten Enteignung“ und fühlten sich in ihren Eigentumsrechten eingeschränkt, so die CDU.

Für sie stehe deshalb fest: Die Verordnung sei so nicht beschlussfähig. Wichtig: Die Schutzkategorie müsse von einem Naturschutzgebiet zu einem Landschaftsschutzgebiet geändert werden, erklärt Vorsitzender und Fraktionssprecher André-Georg Schlichting.

Finanziellen Ausgleich geplant

Uschi Mrongovius (Grüne) sieht die Verordnung nicht so kritisch. „Durch die geplante Verordnung gibt es einen finanziellen Ausgleich für Erschwernisse in der Landwirtschaft.“ Das sei eine deutliche Verbesserung gegenüber der bisherigen Regelung.

Eckhard Krebs ( SPD) sieht kaum Spielräume, die strengen Auflagen der geplanten Verordnung zu entschärfen. Seine Partei hat sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, Antworten auf noch offene Fragen erhofft sie sich bei der Ortsratssitzung von der Verwaltung. Erst dann wollen die Sozialdemokraten entscheiden, ob sie die geplante Verordnung an weitere Gremien empfehlen will oder nicht.

Am Dienstag, 23. Juni, um 19 Uhr diskutiert der Ortsrat Fallersleben/ Sülfeld in der Aula des Schulzentrums über die Verordnung in öffentlicher Runde. Am Ende entscheidet aber der Rat darüber.

