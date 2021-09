Fallersleben

Unter dem Titel „Take Five“ startete am Donnerstagabend die Reihe „Der Sommer vor der Schlosstreppe“ des Hoffmann-von-Fallersleben-Museums vor der Schloss Fallersleben. Das „Henny Baldt Trio“ spielte Swing, Cool-Jazz und Bebop. Neben den gut 30 zugelassenen Gästen genossen auch viele Zaungäste das Konzert.

Mit „Take Five“ hatte der Saxophonist Paul Desmond Ende der 50er Jahre eines der prägendsten Stücke des modernen Jazz komponiert. Die Aufnahme von Dave Brubeck erlangte weltweite Berühmtheit. Im Stile dieses Cool-Jazz war auch der gesamte Auftritt von Henny Baldt (Schlagzeug), Viktor Bürkland (E-Piano) und Peter Schwebs (Kontrabass) gehalten.

Trio spielte auch Stücke von Duke Ellington und Dizzy Gillespie

Dabei spielten sie auch Stücke der Großmeister Duke Ellington und Dizzy Gillespie, die eher im Swing oder Bebop anzusiedeln sind. Doch in feinem Ton gespielt waren auch diese Songs eher cool am zu Beginn noch lauschigen Spätsommerabend. Nach der ersten Zugabe mit Sonny Rollins’ „St. Thomas“ war Schluss, was allerdings weniger an fehlender Begeisterung des Publikums lag. Die Temperatur wurde auch langsam ziemlich cool.

Unter dem Titel „Take Five“ startete am Donnerstagabend die Reihe „Der Sommer vor der Schlosstreppe“ des Hoffmann-von-Fallersleben-Museums vor der Schloss Fallersleben. Das „Henny Baldt Trio“ spielte Swing, Cool-Jazz und Bebop. Quelle: Robert Stockamp

Die drei Musiker spielten technisch auf hohem Niveau und mit viel Dynamik. Der weiche Sound von Bürklands E-Piano im Fender-Rhodes-Style sorgte für die richtige atmosphärische Grundlage. Schwebs spielte einen sehr groovigen Bass, mal zurückgenommen, mal sehr präsent und wie alle Musiker auch mal mit einem tollen Solo.

Henny Baldt: „Das ist genau die Musik, die ich spielen möchte“

Henny Baldt überzeugte wieder einmal mit seiner Klasse am Schlagzeug. Der Wolfsburger Musiker hat großen Spaß am Jazz der Nachkriegszeit. „Das ist genau die Musik, die ich spielen möchte“, erklärte er. „Das ist super, dass das so funktioniert.“ Er ist in der Szene gut vernetzt und holt sich für seine Konzerte immer wieder andere Musiker aus der größeren Region zusammen.

Ergänzt wurde der Konzertabend durch Gedichte von Hoffmann von Fallersleben, die Museumsmitarbeiterin Gundula Zahr vom Fenster aus vortrug. Der Freiheitsgedanke verbinde dem Jazz mit Hoffmann, betonte Nicole Trnka, im Museum zuständig für Veranstaltungen.

Von Robert Stockamp