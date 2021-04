Ehmen/Mörse

Bekommen Ehmen und Mörse jetzt doch schneller als gedacht blitzschnelles Internet? Die Deutsche Glasfaser startet am Donnerstag, 22. April, eine Online-Infoveranstaltung für Bürger in den beiden Ortsteilen, um zu sehen, wie viele Bewohner an einem Glasfaseranschluss interessiert sind. Entscheiden sich bis 31. Juli mindestens 40 Prozent für einen Vertragsabschluss, kann es losgehen.

„Das geht relativ zügig“, so ein Sprecher. Kurz nach dem Stichtag beginne die Planung, danach rollten schon die Bagger an. Nach Hattorf und Heiligendorf haben nun auch Ehmen und Mörse die Chance auf Ausbau eines reinen Glasfasernetzes, mit dem Bewohner mit Lichtgeschwindigkeit im Internet unterwegs sind. Nicht nur Bürger in beiden Ortsteilen hatten sich immer wieder über lahme Verbindungen beschwert, sondern auch Unternehmer. In einer Online-Gesprächsrunde, die die FDP im März organisiert hatte, gab es auch viele Beschwerden von Firmen. Langsames Internet sei ein echter Standortnachteil. Corona habe das Problem noch verschärft.

Die Stadt Wolfsburg ist noch nicht flächendeckend mit Glasfaser versorgt

Wolfsburg ist noch nicht flächendeckend mit Glasfaser versorgt. Weil die Fördergelder nicht mehr so sprudeln, kam der Ausbau über die Stadtwerke ins Stocken. Deshalb regten Politiker an, auf private Investoren zu setzen. Zu ihnen gehört auch Peter Kassel, Ortsbürgermeister von Ehmen und Mörse. Ein privater Investor sei für die beiden Dörfer noch aus einem weiteren Grund sehr wichtig: „Bei uns gibt es förderfähige und nicht förderfähige Gebiete“, erklärt der CDU-Politiker. Die Deutsche Glasfaser interessiere dieser Unterschied nicht, sie versorge das komplette Gebiet.

Bis zum 31. Juli können Bürger in Ehmen und Mörse einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser abschließen, um einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus oder die Wohnung zu erhalten. Voraussetzung dabei: Mindestens 40 Prozent der anschließbaren Haushalte in Ehmen-Mörse machen mit. „Wird diese Quote bis zum Stichtag erreicht, steht dem Netzausbau nichts mehr im Wege“, verspricht der Investor. 40 Prozent – das sei „machbar“, ist Peter Kassel überzeugt.

Die Deutsche Glasfaser informiert ausführlich bei einer Online-Veranstaltung

Die neue Glasfaser-Infrastruktur berücksichtige alle Haushalte im Anschlussgebiet. Auch „Nachzügler“, die sich erst nach dem 31. Juli für Glasfaser entscheiden, können später noch angeschlossen werden. Dann allerdings müssen diese Haushalte die Anschlusskosten von derzeit 750 Euro selbst tragen.

Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser informiert am Donnerstag, 22. April, um 19 Uhr ausführlich über den Netzausbau, die Produkte sowie den Projektverlauf. Wegen Corona ist ein persönliches Treffen vor Ort nicht möglich. Deshalb gibt es eine Online-Veranstaltung. Eine Teilnahme ist entweder mit einem mobilen Endgerät über die Zoom Meeting-ID: 960-0108-1727 oder über den PC/Laptop unter dem Link www.deutsche-glasfaser.de/ehmen-moerse möglich.

In Kürze will die Deutsche Glasfaser einen Servicepunkt in Ehmen auf dem Hof Lindner (Auguststraße 8) eröffnen. Bis dahin ist ein Vertragsabschluss online (www.deutsche-glasfaser.de) oder per Telefon unter (02861) 8133 410 möglich.

Von Sylvia Telge