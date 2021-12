Kleber-Attacken: Schmierfink beschädigt gleich drei VW-Autos in Fallersleben

Fallersleben

Der Kleber-Schmierfink hat dieses Mal in Fallersleben zugeschlagen und gleich drei ­Autos verunstaltet. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen verursachte der Unbekannte hohe Sachschäden an einem VW T-Roc, einem Seat Ateca und einem VW Tiguan.

59-Jährige bemerkt den Schaden vor der Fahrt zu Arbeit

Eine 59-Jährige hatte ihren T-Roc am frühen Dienstagabend auf einem Parkplatz an der Ecke Lange Stücke /Neues Feld abgestellt. Als sie am Mittwochmorgen zur Arbeit fahren wollte, bemerkte sie die Schmiererei am Heck und verständigte die Polizei. Die Beamten entdeckten, dass ein neben dem T-Roc geparkter Seat Ateca ebenfalls mit einer klebrigen Substanz am Heck beschädigt worden war. Die Polizei informierte die 52-jährige Besitzerin.

Auch Tiguan auf Parkplatz am Hahnenkamp betroffen

„Nahezu zeitgleich erschien der 59-jährige Nutzer des Tiguan in der Polizeistation Fallersleben und zeigte eine Sachbeschädigung an dem Pkw an“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Der Wolfsburger hatte seinen Wagen am Montagabend auf einem Parkplatz in der Straße Hahnenkamp geparkt. In diesem Fall war die Frontpartie des Fahrzeugs beschädigt worden.Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus, da die Tatorte nicht weit voneinander entfernt sind. Die Taten ereigneten sich zwischen Dienstag um 18.30 Uhr und Mittwoch 8 Uhr.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der nähe der Tatorte gesehen haben, sich bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariates in Wolfsburg unter Tel. 05361-46460 zu melden.

Von der Redaktion