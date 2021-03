Kitas und Grundschule bekommen 16 Luftfilter gegen Corona-Viren

Hattorf/ Heiligendorf

Luftfilter können einer Verbreitung von Corona-Viren entgegenwirken. Während die Stadt Wolfsburg in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Ostfalia aktuell noch Luftfilter-Tests durchführt, können sich die Kitas und die Grundschule Schunterwiesen in Hattorf und Heiligendorf jetzt über den Einsatz dieser Geräte freuen: Mit Hilfe von Spenden werden in der nächsten Woche 16 Raumluftfilter in den Einrichtungen aufgestellt.

Bereits im vergangenen Dezember haben sich Eltern, das DRK Heiligendorf-Hattorf, Geschäftsleute und der Ortsrat zusammengetan und Tausende Euro gesammelt, um die Kitas und Grundschule mit Raumluftfiltern zu versorgen. Da die Bestände damals aber restlos ausverkauft waren, konnten die Geräte erst jetzt ausgeliefert werden. Der Ortsrat stellte für die Aktion 1400 Euro zur Verfügung. Das Geld war ursprünglich für Schützenfest und Senioren-Weihnachtsfeier vorgesehen, beide Veranstaltungen wurden allerdings wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Geräte werden bereist in der kommenden Woche ausgeliefert

Bereits in der kommenden Woche werden die Anlagen in den Einrichtungen aufgestellt und tragen so zu einem geringeren Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus unter den Kindern bei. Ortsbürgermeister Marco Meiners bedankt sich bei allen Unterstützern: „Es ist großartig gewesen zu erleben, wie hier durch alle Beteiligten schnell gehandelt wurde und binnen weniger Tage das Geld für sage und schreibe 16 Raumluftfilter zusammengekommen ist. Ein ganz besonderer Dank gebührt dem Ehepaar Sarah und Jens Käske als Initiatoren der Aktion und Torsten Maus von Saturn Wolfsburg für die Organisation dieser Großbestellung.“

Der Ortsrat freue sich, dass bis zu den abschließenden Untersuchungen der Ostfalia sowie dem Baudezernat der Stadt Wolfsburg und dem daraufhin hoffentlich erfolgendem Einsatz von Großfilteranlagen, die Bürgerinnen und Bürger den Kindern der beiden Dörfer so schnell und unbürokratisch geholfen haben.

