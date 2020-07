Kita-Neubau in Hattorf: Im Frühjahr 2022 sollen die Kinder einziehen

Wolfsburg

Das Ende eines jahrelangen Provisorium ist absehbar, unzählige Stunden politischer Vorbesprechungen sollten ebenfalls abgehakt sein: Am „Dingelberg“ in Hattorf, zwischen Kleingartenanlage und L 294, haben die Erdarbeiten zur Vorbereitung des Kita-Neubaues begonnen. Darüber freute sich der Ortsrat Hattorf-Heiligendorf am Mittwoch in seiner Sitzung und ließ sich von Christoph Andacht (Geschäftsbereich Schule) sowie DRK-Kreisgeschäftsführer Thorsten Rückert über den aktuellen Sachstand sowie die weiteren Zeitplanungen informieren.

Das wichtigste Datum vorweg: Im Frühjahr 2022 soll das Objekt fertiggestellt sein, dann können Belegschaft und Kinder die seit 2013 genutzten Container in der Krugstraße verlassen und in ein neues schmuckes Domizil umziehen. Bis 2012 war die Kita in der Grundschule beheimatet.

Kosten stiegen von vier auf 6,2 Millionen Euro

Was allerdings sowohl Planern als auch Politikern in der Entstehungsgeschichte einiges Kopfzerbrechen bereitet hat: Seit den ersten Kostenkalkulationen stiegen die genannten Beträge beständig an. Ursprünglich wurden einmal vier Millionen geschätzt, der Objektbeschluss 2017 bezifferte die Summe dann schon auf 5,1 Millionen. Im Februar dieses Jahres beschloss der Rat nun die neu kalkulierten Kosten in Höhe von rund 6,2 Millionen Euro. Die boomende Baukonjunktur und schwierige Bedingungen auf dem geplanten Baugelände wurden als Argumente für die Preissteigerungen genannt.

Christoph Andacht musste sogar am Mittwoch im Ortsrat berichten, dass die Investitionssumme zwischenzeitlich erneut um 90 000 Euro Mehrkosten angewachsen war, man diese Steigerung allerdings auf mittlerweile 50 000 Euro hat reduzieren können. „Unser Ziel sind letztlich null Euro Mehrkosten“, sagte Andacht. Womit man dann wieder bei 6,2 Millionen angelangt wäre.

Arbeiten liegen im Zeitplan

Für den Träger DRK berichtete Thorsten Rückert, dass der Beginn der Arbeiten mit Herrichtung der Baufläche exakt im Zeitplan liege. Er sei zuversichtlich, dass man letztlich mit Planierung, Bodenplatte und den weiteren Arbeitsschritten bis hin zur Vollendung ebenfalls die gesteckten Zeitziele einhalten könne und sich auch weiterhin innerhalb des veranschlagten Budgets bewege.

Weiter geht es auch in den Planungen für das neue Feuerwehrhaus Hattorf. Der Ortsrat stimmte für die Änderung des Flächennutzungsplanes „Am Dorfe“ und ebnete damit den Weg für das künftige Feuerwehr-Domizil im Dreieck Krugstraße/ Kreisstraße 83. Andreas Popihn (PUG) und stellvertretender Bürgermeister Rolf Berheide ( CDU) unterstrichen in diesem Zusammenhang aber noch einmal den Auftrag an die Verwaltung, in die Neubauplanungen auch die Erstellung einer Rad- und Fußwegeverbindung einfließen zu lassen.

Von Burkhard Heuer