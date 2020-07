Kita Kästorf: Neue Photovoltaik-Anlage erzeugt 29,9 Kilowatt Strom

Kästorf

Die Stadt Wolfsburg setzt auf Klimaschutz und damit verstärkt auf regenerative Energien. Das berichtete Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide am Dienstag bei einem Ortstermin in Kästorf, wo auf dem Dach der neuen Kindertagesstätte im Innovationskamp die Vorbereitungen für eine netzgekoppelte Photovoltaikanlage begonnen haben.

92 Module sollen künftig eine Leistung von 29,9 Kilowatt Strom erbringen, von denen 76 Prozent in der Kita selbst verbraucht, die restlichen 24 Prozent ins öffentliche Netz eingespeist werden. Insgesamt ist dies bereits die 20. PV-Anlage auf städtischen Dächern. „Und wir machen weiter, wo sich die Installation anbietet“, sagte Hirschheide. Vage blieben Tino Deich sowie Thomas Göhring (beide Geschäftsbereich Hochbau) allerdings auf die Frage nach den Investitionskosten: „Die dürften sich in einem mittleren fünfstelligen Bereich bewegen“, so Deich. Beeindruckend der Spareffekt: Bei 19900 zuvor spart man fortan 4800 Euro Stromkosten jährlich.

Anzeige

Kita Kästorf : Kinder waren informiert über Photovoltaik

Für die Kita-Kinder war das ganze natürlich eine spannende Abwechslung: Allein der 30-Meter-Superkran faszinierte die Kleinen um Leiterin Kristin Peters und Julia Semper (Stellvertreterin). „Das Thema haben wir in den Gruppen noch nicht behandelt, es ist vielleicht ein bisschen kompliziert“, erklärte Peters. Doch damit hatte sie sich gründlich geirrt: Luka und Niklas (beide 5) zeigten sich bestens informiert und verkündeten nicht ohne Stolz: „Damit fangen wir die Sonne ein.“ Und Lena wusste sogar, was man schließlich ernten möchte: „Strom“, so die Vierjährige.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Der Riesenkrank sorgte für einen reibungslosen Aufbau. Quelle: Roland Hermstein

Was schließlich auch einer der Beweggründe von bemerkenswerten Investitionen der Stadt Wolfsburg ist. Die bisherigen 20 Anlagen auf öffentlichen Gebäuden produzieren auf einer Fläche von 3350 Quadratmetern eine Leistung von maximal 385 Kilowatt. Philosophie ist, die erzeugte Energie möglichst im Haus oder zumindest in der Nachbarschaft selbst zu verbrauchen. Der Verkauf von Strom bringe heute leider nicht mehr die Erträge, wie sie beispielsweise noch vor 15 Jahren bei den ersten städtischen Anlagen erzielt werden konnten. „Monatlich singt der Abgabepreis,“, so sagte Thomas Göhring. Heute liege der bei rund 0,9 Cent. Hirschheide: „Selbstverbrauch bringt den größten Effekt.“

Stadt Wolfsburg will 14 weitere Photovoltaik-Anlagen aufbauen

Nicht unerwähnt sollte trotzdem bleiben, dass allein in der Kita Kästorf 15,9 Tonnen Kohlendioxyd jährlich eingespart werden im Vergleich zur Stromproduktion durch Kohleverbrennung. 14 weitere Anlagen sind gegenwärtig in Planung oder Umsetzung.

Von Burkhard Heuer