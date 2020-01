Kita-Anbau in Sandkamp wird halbe Million Euro teurer

Sandkamp

Wer in heutigen Zeiten der ausschweifenden Baukonjunktur Haus, Betriebsstätte oder sogar einen Kindergarten neu errichten möchte, der muss mit erheblichen Preissprüngen kalkulieren. Und wenn man es dann noch mit einem unzuverlässigen Partner zu tun hat, dann geht es schon mal ins Geld. Der Ortsrat Kästorf/ Sandkamp wurde am Mittwoch mit Mehrkosten für den Anbau der DRK-Kindertagesstätte Sandkamp konfrontiert.

DRK-Kreisverband zog die Notbremse

Das ursprünglich auf 4,01 Millionen Euro veranschlagte Objekt wird nämlich um fast eine halbe Million Euro teurer. Die Ursache begründete Thorsten Rückert, hauptamtlicher Vorstand das DRK-Kreisverbandes Wolfsburg. Man habe die Notbremse gezogen, als ein am Bau beteiligtes Unternehmen mangelhafte Leistungen erbracht habe und ihm deshalb gekündigt werden musste.

Die Folge waren langwierige Neuausschreibungen, zähe Verhandlungen und vor allem Zeit, die letztlich Geld kostete. Denn die Bauleistungen werden konstant teurer. Der Anbau der Krippe und einer Kindergartengruppe an die Kita Sandkamp kostet mittlerweile rund 4,5 Millionen Euro.

Für den Ortsrat Kästorf-Sandkamp stand außer Frage, dass der Anbau realisiert werden muss. Ob letztlich allerdings die Stadt und damit der Steuerzahler für die Mehrkosten aufkommen muss, steht noch in Frage. Auf die Firma, die die geforderten Leistungen nicht auftragsgemäß erbracht haben soll, könnten noch Regressforderungen zukommen.

Keine großen Wünsche an die Verwaltung

Um das „liebe Geld“ ging es natürlich auch in der Beratung des ersten Wolfsburger Doppelhaushaltes, den Andreas Jung als Geschäftsbereichsleiter Finanzen erläuterte. Im Gegensatz zu anderen Ortsräten erfolgte die Zustimmung unter Leitung von Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo ( SPD) diesmal bereits in der ersten Lesung. Man ist bescheiden geworden. Keine großen Wünsche, die ohnehin nicht erfüllt werden können. Lediglich kleine Verbesserungen. Eine abgesackte Leitplanke an der Appelchaussee in Sandkamp beispielsweise müsste gerichtet werden. Und wenn die Stadt das finanziell nicht „wuppen“ kann, dann will der Ortsrat sogar Gelder aus dem eigenen Verfügungsfond abschöpfen.

Von Burkhard Heuer