Die vakante Pfarramtsstelle in Hattorf/Heiligendorf ist besetzt. Julia Josephine Braunsteiner (30) aus Hamburg wurde am Sonntag feierlich in ihr Amt eingeführt. Regionalbischof Dr. Stephan Schaede und Superintendent Christian Bernd freuen sich über den jungen, dynamischen Geist, der den Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen ab sofort bereichert.