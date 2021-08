Ehmen

Seine Name steht für Spaß und Unterhaltung, für eine Wolfsburger Institution, die mittlerweile seit Generationen Jung und Alt begeistert: Marvin Frank (27), Spross der bekannten Reitbahn-Familie um Vater Bill, hat sich als Schausteller mit einer alternativen Branche selbstständig gemacht. Und die kommt beim Publikum prächtig an: Unter dem Titel „Kinderspaß Frank“ präsentiert der Jungschausteller gegenwärtig eine kunterbunte Spielelandschaft auf dem Schützenplatz in Ehmen.

Eine Kollektion riesiger Eventmodelle sorgt vor allem beim jungen Publikum für Begeisterung. Marvin Frank und sein patchwork-familiäres Team mit Lebensgefährtin Alexandra Slabon und den Söhnen Djamil (16) und Giulien (13), Tochter Aurelia (8) sowie Mutter Silvia und Bruder Leon haben die außergewöhnliche Attraktion am Freitag eröffnet. Noch bis kommenden Sonntag wollen sie auf dem Schützenplatz kleine und große Besucher empfangen. Geöffnet ist werktags von 15 bis 18.30, Sonnabend und Sonntag von 13 bis 18.30 Uhr.

Es gibt sogar zwei große Wasserrutschtürme

Bei endlich schönerem Spätsommerwetter am Samstag war natürlich eine Menge los auf dem etwa 3000 Quadratmeter umfassenden Parcours von Krabbelburg und Rutschen, den Hüpfkissen für die etwas Kleineren und natürlich der Sensation für alle Kinder: wer in weiser Voraussicht vorsorglich die Badehose bzw. den -anzug mitgebracht hatte, der genoss den Spaß auf einer der beiden riesigen Wasserrutschentürme. Mit Affenzahn geht es hinab ins Becken.

Marvin Frank: Mit dem „Kinderspaß Frank“ hat sich der Schausteller mir seiner Familie selbstständig gemacht. Quelle: Boris Baschin

So mancher Schaulustiger, der hautnah dabei sein wollte, „genoss“ eine überraschende Dusche. Was den Akteuren auf der Rutsche natürlich ein zusätzliches Vergnügen bereitete.

Es dürfen wegen der Auflage nur 200 Kinder gleichzeitig auf den Parcours

Endlich hatte sich auch der August von seiner sommerlichen Seite gezeigt, so dass die Schausteller-Familie mit dem Besuch überaus zufrieden sein konnte. Natürlich liegt Marvin Frank für sein Event die städtische Genehmigung vor, aber die Corona-Auflagen beschränken sich auf das Notwendigste: „Maximal 200 Besucher gleichzeitig sind erlaubt“, berichtet der junge Chef und schaut immer wieder ganz genau hin, wie sich die Besucher verhalten. „Sie sind einfach großartig“, so meint auch Lebensgefährtin Alexandra: „Man hält Abstand, achtet die Regeln und akzeptiert ohne Probleme die Vorgaben.“

Die Möglichkeiten, überhaupt wieder auftreten zu dürfen, stimmen Marvin Frank hoffnungsvoll. „Ich bin Schausteller durch und durch“, sagt er. „Ich kann nicht wochenlang auf einem Fleck sitzen.“ Und so hofft er, in den nächsten Wochen mit dem Kinderspaß auf kleine Tournee rund um Wolfsburg gehen zu können. Wenn Inzidenzwerte und Wetter einigermaßen mitspielen, sollte das Jahr doch noch erfolgreich werden.

Die Premierengäste am Wochenende waren begeistert

Das allerdings kann Marvin Frank von 2020 leider nicht behaupten. Als Neugründer kam die Coronawelle für ihn zum unglücklichsten Zeitpunkt. Gerade hatte er mehrere zehntausend Euro in die Anschaffung von elf Eventmodulen gesteckt. Das Motto „Let‘s jump“ aber lag immer wieder auf Eis. „In dieser Zeit hätte mancher kalte Füße gekriegt“, so Frank.

Jetzt sind die Aussichten vielversprechender und die Premierengäste in Ehmen waren begeistert: „Die Kinder haben ihre Freude, die Eltern können relaxen.“ heißt es. Wo immer die Kleinen auch sind, sie fallen weich. „Ein toller Spaß“, so Mutter Kerstin und Tochter Jennifer (5) aus Ehmen. Könne man mit gutem Gewissens weiterempfehlen.

Zu Besuch aus Calberlah kamen Lucas (5) mit Mutter Nicole und Vater Jan. „Spaß und Erholung für die ganze Familie“, so ihr Urteil. „Wir kommen wieder.“

Von Burkhard Heuer