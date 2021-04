Kerksiek: Schon wieder Randale in Grünem Klassenzimmer

Fallersleben/Mörse

Es ist wirklich schlimm: Schon wieder haben Unbekannte das Grüne Klassenzimmer des BUND am Kerksiek übel verwüstet. Es ist nicht die erste die Randale in der Lerneinrichtung, die Themen rund um Natur erklärt. Erst vor zwei Wochen wurde einiges auf dem Gelände zwischen Fallersleben und Ehmen mutwillig kaputt gemacht. Der BUND ist so sauer, enttäuscht und entnervt darüber, dass der Wolfsburger Umweltschutzverband beschlossen hat, die zerstörten Dinge nicht mehr zu ersetzen.

„Das hat einfach keinen Sinn. Es ist ein Fass ohne Boden“, erklärt Vorstandsmitglied Peter Bronold. Mit der Folge, das von dem Lernort, die mit viel Liebe, viel Geld und viel ehrenamtlicher Arbeit aufgebaut wurde, irgendwann nichts mehr übrig bleibt.

Info-Tafel aus dem Boden gerissen, Weidentunnel auseinandergerissen

Diesmal hatten es die Täter auf die Info-Tafel abgesehen, die sie aus dem Boden gerissen haben. Andere Infoschilder wurden gestohlen. Auch der Lageplan, der über die Historie des Projektes informiert, fiel der blinden Zerstörungswut zum Opfer. Den wunderschönen Weidentunnel rissen die Unbekannten auseinander. Alles Dinge, in die BUND-Mitglieder viele Stunden ehrenamtliche Arbeit hineingesteckt hatten. Und die mit Spendengeldern finanziert wurden.

Verwüstetes Grünes Klassenzimmer in Ehmen – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Nicht schön: Unbekannte haben das Grüne Klassenzimmer im Kerksiek mal wieder übel verwüstet.

Das alles ist nun mutwillig zerstört. Peter Bronold hat Jugendliche im Verdacht, die oft auf dem nahe gelegenen Spielplatz abhängen. Er habe sie schon mal angesprochen: „Da habe ich nur dumme Antworten bekommen. Da ist keinerlei Respekt.“ Deshalb lasse er die Gespräche, ebenso die Anzeigen bei der Polizei. Die hat der BUND immer nach den Verwüstungen gestellt. Jetzt nicht mehr. „Das bringt doch nichts“, das hätten die Erfahrungen aus der Vergangenheit gezeigt.

Schade, dass so eine wichtige Einrichtung wie das Grüne Klassenzimmer nun möglicherweise einen ganz langsamen Tod stirbt. Seit der Eröffnung im Mai 2011 kamen viele Kitas, Schulen, aber auch ganz normale Familien mit Kindern und erfuhren auf dem Gelände Wissenswertes über Fauna und Flora. Das könnte bald vorbei sein.

Von Sylvia Telge