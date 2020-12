Anwohner im Großen Winkel in Sülfeld sind genervt: Junge Leute würden durch die Tempo-30-Zone rasen, in der Holzhütte am Wendehammer finden feucht-fröhliche Treffen statt. Der Ortsrat will helfen, verfasste deshalb einen Antrag. Doch die Antwort der Stadt dazu ist ernüchternd.