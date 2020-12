Fallersleben

Der Bauausschuss hat in seiner letzten Sitzung die Entscheidung über einen barrierefreien Zugang zum Schloss Fallersleben in die Zukunft verschoben. Sabine Hössel, beratendes Mitglied im Bauausschuss, ist enttäuscht: „Mit dieser Verschiebung wird aus Sicht des Behindertenbeirates ein falsches Zeichen gesetzt. Barrierefreiheit muss in der Kommune immer das wichtigste Bauziel in allen Bereichen sein.“

Der stellvertretende Vorsitzende Yannik Spyra ergänzt: „Ich finde, wir benötigen in Wolfsburg nicht nur Willensbekundungen von Politik und Verwaltung zur barrierefreien Stadt.“ Eine moderne Stadtentwicklung müsse die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen berücksichtigen und umsetzen. „Uns ist klar, dass es auf der einen Seite natürlich immer auch um Kosten geht. Wir als Behindertenbeirat unterstützen beispielsweise die Schaffung einer neuen Feuerwache. Das ist notwendig, um für die Zukunft im Rettungsfall gut aufgestellt zu sein. Die gleiche Wichtigkeit hat aber auch das Thema Barrierefreiheit.“

In Wolfsburg dürfe es keine Menschen zweiter Klasse geben, sagt der Behindertenbeirat

In Wolfsburg dürfe es keine Menschen zweiter Klasse geben, die Anliegen von Menschen mit den unterschiedlichsten Beeinträchtigungen seien gleichrangig zu betrachten. „Wir begrüßen aber auf der anderen Seite den Beschluss des Planungs- und Bauausschusses, dass es eine Möglichkeit geben soll, als Rollstuhlfahrer im Allersee baden zu können.“

Dass das Schloss Fallersleben barrierefrei wird, ist mittlerweile eine über zehnjährige Geschichte. Denn ein Fahrstuhl kann aus Denkmalschutz- und Kostengründen nicht so einfach angebaut werden – 2012 standen schon Attrappen am Schloss, um zu schauen. wie ein Außenlift wirkt.

Zuletzt diskutiert wurde über einen Scherenlift. Das ist ein außen installierten Lift neben der steinernen Eingangstreppe, der behinderte Besucher zwar ins untere Geschoss das Schlosses transportieren kann, nicht aber beispielsweise in die Räumlichkeiten des Obergeschosses. Der Ortsrat Fallersleben lehnte diese Lösung deshalb ab.

