Fallersleben/Vorsfelde

Es gibt wieder Geschenke beim Blickpunkt in Fallersleben: Ab sofort verteilen Geschäftsleute des Vereins Gutscheine für Kartoffelsäckchen, vor allem die Stammkundschaft darf sich darüber freuen. Abholen können die Beschenkten die Erdäpfel beim verkaufsoffenen „Kartoffelsonntag“ auf dem Denkmalplatz am 10. Oktober. Um 11 Uhr beginnt das Markttreiben an den Buden und von 12 bis 17 Uhr öffnen die Läden. Geöffnete Geschäfte gibt es dann übrigens auch in Vorsfelde – allerdings keine Straßensperrung und keine Buden.

Konkurrenz in Vorsfelde belebt nur die Geschäfte

Hintergrund: Wegen der mit den Gewerkschaften vereinbarten Regelung der Sonntags-Arbeitszeiten im Einzelhandel dürfen die Geschäftsleute in den Wolfsburger Stadtteilen Vorsfelde und Fallersleben nur noch zeitgleich einen verkaufsoffenen Sonntag starten. Der Verkehrsverein „Vorsfelde live“ hat beschlossen, auf ein Rahmenprogramm im Oktober zu verzichten, weil dann beide Veranstaltungen zu sehr in Konkurrenz stehen würden. Da sich bei einer Vereinsversammlung aber rund 20 Geschäftsleute der Werderstadt dafür interessierten, ihre Läden für Kundschaft trotzdem zu öffnen, wird das Shoppen auch in Vorsfelde möglich sein.

In Fallersleben gibt es Infos, Hüte und viel zum Naschen

In Fallersleben wird sich der Kartoffelsonntag diesmal wieder auf die gesamte Altstadt ausdehnen. 2020 war er wegen der Pandemie im Außenbereich unter aufwendigen Kontrollen auf die Hoffmannwiese beschränkt. Mit dabei sind 2021 unter anderem der Heimat- und Verkehrsverein mit seiner Kartoffelkönigin, die einen von Kindern gestalteten Kalender präsentiert, sowie AOK und Polizei mit Infoständen. Außerdem gibt’s Gewürze von Dudel, Hüte aus Lüchow, Makramee und Postkarten sowie vieles zum Naschen, von süßen Poffertjes bis zur herzhaften Pottwurst.

Innenstadt ist für den Autoverkehr gesperrt

Die Corona-Schutzmaßnahmen wurden in Wolfsburg gerade wieder gelockert. Trotzdem bittet der Blickpunkt-Vorstand alle Gäste, auch auf der Meile – wie bei Messen und Märkten üblich – medizinische Masken zu tragen, solange nichts verzehrt wird, und Abstand zu anderen Personen zu wahren. „Am Sonntag wird die Innenstadt für den Auto-Verkehr gesperrt, so dass es für die Besucher und Besucherinnen genug Platz zum Ausweichen geben sollte“, sagt der Blickpunkt-Vorsitzende Otto Saucke. „Wir freuen uns auf ihren Besuch in unserer historischen Altstadt!“

Die Sperrung gilt am Sonntag von 7 bis 20 Uhr auf dem Denkmalplatz für den gesamten Fahrzeugverkehr.

Von Andrea Müller-Kudelka