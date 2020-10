Fallersleben

Es gibt eine gute Nachricht für Fallersleben. Am 11. Oktober findet von 12 bis 17 Uhr ein Kartoffelsonntag in der Altstadt statt. Trotz Corona. Wegen der Pandemie ist die Shopping-Aktion diesmal aber ganz anders als sonst.

Der größte Unterschied: Händler mit Imbisswagen und ähnlichem, die sonst vor Geschäften stehen, stehen jetzt kompakt an einem zentralen Platz: Der so genannte Spezialmarkt, auf dem sich alles um die Kartoffel dreht, ist auf der Hoffmannwiese, Denkmalplatz und dem dazwischen liegenden Weg. Wer dorthin möchte, muss Eintritt zahlen. Wahrscheinlich 1 Euro.

Die Imbiss-Stände stehen diesmal auf einem abgezäunten Markt

Um Gäste damit nicht abzuschrecken, haben sich die Organisatoren vom Blickpunkt etwas ausgedacht: Zum einen sind die Gutscheine für die beliebten Kartoffelsäckchen diesmal auch Eintrittskarte. Außerdem nehmen Besucher durch das Eintrittsticket an einer Verlosung teil, bei der man Blickpunkt-Gutscheine gewinnen kann. Die Aktion sei außerdem ein Anreiz, seine Kontaktdaten richtig anzugeben. „Das hat bei der Aktion ‚Heimat shoppen‘ gut funktioniert“, sagt Blickpunkt-Vorsitzender Otto Saucke.

Der Spezialmarkt ist ein abgezäunter Bereich. Nur 500 Personen dürfen dort zeitgleich sein. Um das zu kontrollieren, zählen Ordner am Ein- und Ausgang die Besucher. Auf dem Markt besteht Maskenpflicht, ausgenommen beim Essen und Trinken. Alkohol gibt es nicht, Sitzplätze auch nicht. „Durch dieses Bündel von Maßnahmen ist es möglich, die Sicherheit für unsere Besucher zu gewährleisten“, erklärt Saucke.

Blickpunkt dachte nie an eine Absage des Kartoffelsonntag

Trotz der aufwändigen Vorbereitung habe der Blickpunkt nie daran gedacht, den Shoppingsonntag abzusagen. „Es ist wichtig, dass trotz Corona wieder ein Stück Normalität einkehrt“, erklärt Saucke. Der Kartoffelsonntag sei eine wichtige Veranstaltung für den Einzelhandel. Und: Die Corona-Einschränkungen würden mit Sicherheit noch länger dauern. Ein Jahr oder noch länger.

Noch etwas ist wichtig beim Kartoffelsonntag: Nur wer seine Kontaktdaten hinterlässt, darf den Markt betreten. Kontrollkarten müssen ausgefüllt werden. Die gibt es vor Ort oder auf der Internetseite www.fallersleben.de. Wer sie vorher ausfüllt, komme schneller und stressfreier auf den Markt.

Einbahnstraßenregelung gilt für die Besucher

Die Besucher werden in einer Einbahnstraßenregelung durch den abgezäunten Bereich geführt. Der Eingang ist im Park in Höhe des Schlosses. Ausgang ist am Denkmalplatz. Die Geschäfte sind am Kartoffelsonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Dort gelten die aktuellen Corona- Regeln. Der Denkmalplatz ist wegen der Aktion von Samstag 14 Uhr bis Sonntag bis 20 Uhr gesperrt.

Ein Restrisiko gibt es bei der Veranstaltung: Die Stadt behält sich das Recht vor, die Veranstaltung kurzfristig zu verbieten, wenn das Corona-Risiko in der Stadt steigt. „Genehmigungen werden nur noch unter dem Vorbehalt dieses Widerrufs erteilt“, erklärt Saucke. Diese Regelung gelte für alle Veranstaltungen in Wolfsburg.

Von Sylvia Telge