Wolfsburg

Kinder und Jugendliche aus Sülfeld haben im Rahmen des Projekts „Altes Dorf in junger Stadt – Kinder zeichnen Sülfeld“ viele schöne Motive aus dem Ort gezeichnet. Aus diesen Bildern wurde ein Zwei-Jahres-Kalender gedruckt. Mit dem Verkauf der Kalender sind fast 5000 Euro zusammen gekommen. Das Kalender-Team hat die Einnahmen an die Kirchengemeinde gespendet. Das Geld soll in die Reaktivierung des Jugendtreffs fließen.

Die Heimatpflegerinnen Lieselotte Grothe und Gerhild Wehl hatten die Idee zu den Kalendern. Die ehemalige Kunstlehrerin Angelika Bucher und die Sülfelder Grafikerin Claudia Hentrich unterstützten die 19 Künstler.

Neuer Kalender: Kinder und Jugendliche haben Gebäude und Ansichten von Sülfeld künstlerisch festgehalten. Quelle: Burkhard Heuer (Archiv)

Auf den 24 Blättern des Kalenders für die Jahre 2022 und 2023 sind markante Gebäude und Szenen aus Sülfeld festgehalten, wie beispielsweise eine Hochzeitsgesellschaft vor der Markuskirche.

Rund 100 Kalender können noch erworben werden

Auf jeder Seite ist ein QR-Code aufgedruckt, mit dem man weitere Details über das Motiv nachlesen kann. Rund 100 Kalender können noch erworben werden, unter anderem im Hofladen der Sülfelder Brennerei.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig