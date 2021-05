Hattorf

Die Straßen im Heinenkamp nutzen viele Lkw-Fahrer als eine Art Rastplatz. Seit Jahren. Das Hauptproblem: Es gibt dort keine sanitären Einrichtungen – und so erleichterten sich die Fahrer auf Grünflächen rund um das Gewerbegebiet. Das stinkt den Anliegenden, Spaziergängern und dem Ortsrat. Doch es gibt auch Verständnis für die Notdurft-Notlage der Speditions-Unternehmen. Jetzt ist endlich eine Lösung in Sicht: Investor Kai Kronschnabel will einen Lkw-Parkplatz mit WCs, Duschen und Grillplatz bauen.

Darauf wartet Ortsbürgermeister Marco Meiners schon ungeduldig. „Der Rat der Stadt Wolfsburg hat die Anhandgabe des Grundstücks längst beschlossen.“ Jetzt sei es Aufgabe der Verwaltung, die Sache voranzutreiben. Stark gemacht hatten sich gemeinsam mit der Stadt Wolfsburg auch die Task-Force-Verkehr und die Wolfsburg AG.

Thomas Krause, Vorstand der Wolfsburg AG: „Voraussichtlich im dritten Quartal soll der Baustart erfolgen." Quelle: Britta Schulze

Vorstand Thomas Krause kündigt an: „Voraussichtlich im dritten Quartal soll der Baustart erfolgen.“ 42 Stellflächen soll es geben, acht weitere könnten auf einer Reservefläche bei Bedarf später entstehen. Dafür ist eine rund 12 000 Quadratmeter große Fläche an der Ecke Lehmkuhlenfeld / Klauskamp vorgesehen. Am Freitag soll das Grundstück vermessen werden.

Investor ist selbst Anlieger

„Das Projekt wertet das Gebiet auf“, sagt Kai Kronschnabel. Und das ist für ihn offenbar der Hauptgrund zu investieren, denn großen Profit verspricht er sich nicht. „Ich bin selbst Anlieger“, erklärt Kronschnabel. Er stellt Bürogebäude und Hallen zur Miete für kleinere Firmen zur Verfügung, die von diesen Gewerbeparks in Nähe des Weltkonzerns Volkswagen profitieren.

Die Fahrer, für die der Parkplatz gedacht ist, stammen zu einem großen Teil aus Osteuropa und verdienen meist nicht gerade viel. Ob ihre Speditionen die Übernachtungskosten übernehmen werden, ist weiterhin unklar. Deshalb ließ sich trotz jahrelanger Bemühungen bisher auch kein Investor finden, denn Kosten für die Gebäudeunterhaltung sowie für Strom und Wasser müssen schließlich irgendwie refinanziert werden, „Ich hoffe auf eine Förderung des Bundes“, sagt Kronschnabel. Er wolle „menschenwürdige Verhältnisse“ schaffen, betont er.

Übernachtungspreise ähnlicher Einrichtungen liegen zwischen 8 und 25 Euro. Kronschnabel hat noch keine Preise festgelegt, versichert aber, er wolle „an der unteren Kante ansetzen“. Das Gelände wird eingezäunt sein, um den Zutritt unter Kontrolle zu halten. Personal vor Ort soll es aber voraussichtlich nicht geben. Dass sich ein Restaurant lohnen würde, wie es sie auf Autohöfen gibt, bezweifelt Kronschnabel. „Ich überlege, ob eine Kooperation mit einem Food-Truck möglich wäre“, sagt er.

„Am Ende des Tages wird es nur funktionieren, wenn es weiterhin Sanktionen für das wilde Parken gibt“, fürchtet Ortsbürgermeister Marco Meiners. „Aber natürlich freue ich mich!“

Von Andrea Müller-Kudelka