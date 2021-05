Kästorf: Zieht ein Jugendtreff in die Bockwindmühle ein?

Kästorf

Zieht in die Kästorfer Bockwindmühle bald ein offener Jugendtreff ein? Das ist die Idee des Bundes der Pfadfinder (BdP). Die Stadt unterstützt den Plan, hat deshalb eine Vorlage dazu erarbeitet, über die der Ortsrat Kästorf-Sandkamp am Mittwoch, 19. Juni, um 19 Uhr diskutiert. Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo steht den Plänen positiv gegenüber.

„Junge Leute brauchen einen Ort, an dem sie sich ungestört treffen können“, sagt der SPD-Politiker. Ungestört wären sie in Kästorfs Wahrzeichen, aber es gibt eine pädagogische Betreuung durch die Pfadfinder, die die Mühle seit vielen Jahren für Gruppentreffen und Wochenend-Aktionen nutzen. Außerdem hat der Geschäftsbereich Jugend ein Auge drauf.

Keine Zustände wie an der Holzhütte

Das ist Garippo sehr wichtig. Er möchte keine Zustände wie an der abgelegenen Holzhütte: Dort kommt es immer wieder zu Trinkgelagen und Zerstörungen – von Jugendlichen aus anderen Orten. Bürger beschwerten sich immer wieder über Zwischenfälle. „Deshalb ist es wichtig, eine Kontrolle zu haben“, erklärt der Ortsbürgermeister. Am allerliebsten wäre ihm ein Jugendtreff in der Dorfmitte von Kästorf. Doch der ist nicht machbar.

Die Bockwindmühle liegt ebenso wie die Holzhütte außerhalb. Aber es soll eine Betreuung geben. Von den Pfadfindern. Sie wollen dort in den bereits bestehenden Räumen den freien Jugendtreff „Mühle“ in eigener Trägerschaft betreiben. Bei der Entwicklung und Umsetzung des Konzepts unterstützen und begleiten Jugendförderung und Geschäftsbereich Jugend der Stadt.

Die Stadt will das Projekt mit Zuschüssen unterstützen

Auch finanzielle Hilfe ist geplant: Für das Jahr 2021 will die Stadt einen Zuschuss von 4500 Euro zahlen. Ab 2022 ist der Treff “Mühle” in einer dreijährigen Projektfinanzierung bis einschließlich 2024. Anschließend werde geschaut, ob das Projekt verlängert wird. In der Förderperiode gibt es einen jährlichen Zuschuss von jeweils 6650 Euro.

Für die Pfadfinder wäre die „Mühle“ nicht der erste Jugendtreff, den sie als Träger betreuen. Auch das „Tanklager“ in Ehmen führen sie erfolgreich, bieten dort offene Kinder- und Jugendarbeit an. Selbstbestimmte und selbstorganisierte Kinder- und Jugendarbeit sei wichtig, sagt die Stadt. Sie sei „wichtiges Mittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen“.

Die Stadt Wolfsburg möchte mit dem Treff „Mühle“ zwischen Kreuzheide und Kästorf einen „Jugendort für die jungen Menschen in der Region“ schaffen. Im direkten Einzugsgebiet erreiche man 253 junge Menschen zwischen 12 und 18 Jahren.

Von Sylvia Telge