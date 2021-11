Kästorf

Francescantonio Garippo ist und bleibt Ortsbürgermeister von Kästorf und Sandkamp. In der konstituierenden Sitzung des Ortsrates wurde der SPD-Mann einstimmig in seinem Amt bestätigt. Neu ist allerdings seine Stellvertretung. Nachdem Bertold Piep (CDU) bei den Kommunalwahlen nicht mehr kandidiert hatte, wurde in offener Abstimmung Sandra Fricke-Grün (SPD) mit den Stimmen der SPD-Fraktion (5) und des PUG-Vertreters ins Amt gewählt. Die CDU (3 Stimmen) enthielt sich.

Als Ortsratsältester hatte Torsten Kuder (PUG) die öffentliche Sitzung am Donnerstag in der Mehrzweckhalle Kästorf eröffnet, ehe Angelika Jahns (CDU) in ihrer – wie sie sagte – ersten offiziellen Amtshandlung als Bürgermeisterin der Stadt Wolfsburg bewährte Mitglieder des Gremiums ehrte. Für 20-jährige Ortsratstätigkeit wurden Francescantonio Garippo, Lars Kreipke und Bertold Piep mit der Ehrenplakette der Stadt Wolfsburg gewürdigt.

Abschied aus dem Ortsrat: Bertold Piep hatte nicht wieder kandidiert. Quelle: Burkhard Heuer

Nicht die Zugehörigkeit zu einer Partei soll im Mittelpunkt stehen

In harmonischer Atmosphäre verliefen die anschließenden Wahlen. Ortsbürgermeister Garippo, der sich über das einstimmige Votum freute, dankte für das Vertrauen, dass ihm in der Vergangenheit entgegengebracht worden sei und ihm auch für die kommende Legislaturperiode ausgesprochen wurde. „Wir waren und sind ein gutes Team“, sagte Garippo. Nicht die Zugehörigkeit zu einer Partei sollte in den Entscheidungen eine Rolle spielen, sondern allein das Anliegen, erfolgreich für die „beiden Dörfer“ zu wirken.

Auf eine gute Zusammenarbeit hoffte in ihrer Antrittsrede auch die neue stellvertretende Ortsbürgermeisterin Sandra Fricke-Grün. Ortsbürgermeister Garippo nahm dann die förmliche Verpflichtung aller Ortsratsmitglieder vor. Als neue Mitglieder im Ortsratsrund wurden Robin Scheil (CDU) und Jan Stutzke (SPD) begrüßt. Ebenfalls neu ist Friederike Kaßmann (SPD) als Nachrückerin für Marcel Poppe, der seinen Sitz im Ortsrat nicht wahrnehmen konnte.

Das ist der Ortsrat Kästorf/Sandkamp So setzt sich der Ortsrat Kästorf/Sandkamp zusammen: Es gibt neun Sitze. Größte Fraktion ist die SPD mit fünf Mandaten: Francescantonio Garippo, Frank Fricke, Sandra Fricke-Grün, Friederike Kaßmann und Jan Stutzke. Drei Sitze hat die CDU, für sie sind im Ortsrat Aneka Kretschmer, Robin Scheil und Lars Kreipke. Für die PUG hat zudem ein Mandat Torsten Kuder.

Die Stadt präsentierte Lösungen für die Stellfelder Straße

Neben den obligatorischen Wahlen und Ehrungen ging man in Kästorf aber schnell auch auf aktuelle Themen ein. Jens Krause, Leiter des Geschäftsbereichs Bürgerdienste, sprach über die Prüfung von Tempo 30 in der Stellfelder Straße in Sandkamp. Die Einrichtung von Temporeduzierungen sei nicht unproblematisch. Dennoch bot Krause Lösungen an. So könnten in Höhe der Kita und im östlichen Bereich zwei Tempo-30-Zonen eingerichtet werden. Für den Kita-Bereich allerdings gelte dies zeitlich limitiert nur von 7.30 bis 16 Uhr. „Das ist nicht ganz das, was wir uns gewünscht hatten“, monierte Ortsbürgermeister Garippo. Lars Kreipke forderte die Begrenzung auf der gesamten Stellfelder Straße, um den Pendlerverkehr zu reduzieren. „Niemand ist gezwungen, die Stellfelder Straße zur Fahrt zum Arbeitsplatz zu nutzen“, sagte er. Es gebe durchaus andere Zufahrtsmöglichkeiten.

Begrenzung könnte schnell in Kraft treten

Als beratendes Mitglied empfahl Hans-Georg Bachmann (SPD) das Nordsteimker Modell, das tatsächlich Tempo 30 im Zuge der kompletten Ortsdurchfahrt ermöglicht habe. Der Ortsrat akzeptierte schließlich die Teillösung, um zu prüfen, ob sie tatsächlich funktioniere. „Eventuell müssen wir das Thema später erneut auf die Tagesordnung bringen“, so der Ortsbürgermeister. Positiv angemerkt wurde allerdings, dass die Begrenzung nebst der erforderlichen Beschilderung nach Worten Krauses relativ schnell in Kraft treten könne.

Von Burkhard Heuer