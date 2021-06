Fallersleben

Zwei Wochen ohne Fernsehen, Internet und Telefon: Ende Mai ging in acht Haushalten in der Ehmer Straße in Fallersleben plötzlich nichts mehr. Das Problem löste sich ausgerechnet dann relativ schnell, als die WAZ bei Vodafone nachfragte – ein Zufall? Vodafone und Vermieter Vonovia sehen das anders: Sie betonen, zeitnah mit der Behebung der Störung begonnen zu haben.

Die Störung betraf Anwohner aus drei Häusern

An einem Freitag fiel bei Vera Krüger das Fernsehen aus. „Ich habe dann im Haus rumgefragt, ob es bei den anderen geht“, berichtet sie. Das Ergebnis: Neben ihren direkten Nachbarn waren auch Anwohner aus den beiden beiden anliegenden Häusern betroffen. Teilweise waren das Internet und das Festnetz ebenfalls ausgefallen.

„Wir haben uns mit einem jungen Ehepaar unterhalten, das deshalb kein Homeoffice machen konnte“, berichtet Krügers Nachbarin Ilona Kretzschmar. Das Paar habe versucht, mit mobilen Daten durch den Arbeitstag zu kommen, doch das habe kaum funktioniert.

Vodafone vertröstete die Fallersleberinnen immer wieder

Die Anwohner wendeten sich an den Vermieter Vonovia und an Vodafone, beide Seiten vertrösteten sie. „Erst hieß es sie kommen morgen, dann war es übermorgen und so ging das immer weiter“, beklagt Krüger. Außerdem habe Vodafone anfangs wiederholt behauptet, keinen Auftrag zur Reparatur bekommen zu haben. Und das, obwohl Kretzschmar, Krüger und Nachbarin Ulrike Daft betonen, Vodafone und den Vermieter zeitnah kontaktiert zu haben. Die drei Frauen sind dementsprechend sauer. „Das ist von Vonovia und Vodafone keine gerade Sache gewesen. Keiner hat gesagt: ‚Wir kümmern uns‘“, meint Kretzschmar.

Nichts ging mehr: Nur dank der Unterstützung ihrer Nachbarin konnte Vera Krüger ihre Lieblingsserien weitergucken. Quelle: Britta Schulze

Vermieter Vonovia erklärt auf WAZ-Anfrage hingegen, sehr wohl am 31. Mai von einer TV-Störung erfahren zu haben. „Diese Meldung haben wir noch am selben Tag an Vodafone weitergeleitet – mit der Bitte die Störung zu beheben“, sagt Sprecherin Panagiota-Johanna Alexiou. Erst am 4. Juni sei jedoch klar gewesen, dass es sich um eine großflächige Störung handelt. Von ihr seien mehrere Straßenzüge betroffen gewesen.

Alexiou widerspricht zudem der Version der Mieter: Es habe ein laufender Austausch mit Vodafone bestanden und die Meldungen seien stets an die Mieterinnen und Mieter weitergegeben worden. Den Ärger der Anwohner könne Vonovia dennoch sehr gut nachvollziehen.

Ein Kabelschaden war schuld an der Störung

Schuld an der Störung war ein Kabelschaden, ausgelöst durch Tiefbauarbeiten und Baumfällungen. Vodafone-Sprecher Volker Petendorf betont, dass die Reparatur „sehr aufwändig“ gewesen sei. „Technik-Spezialisten unseres Dienstleisters arbeiten seit Bekanntwerden der Störung mit Hochdruck an der Reparatur des zerstörten Kabelstrangs. Allerdings kann der Kabelschaden nur durch Tiefbauarbeiten behoben werden“, erklärte Petendorf vor einigen Tagen. Er bittet die betroffenen Kunden um Entschuldigung.

Immerhin: Der Zusammenhalt in der Nachbarschaft ist groß

Nachdem die WAZ sich am vergangenen Donnerstag bei Vodafone bezüglich der Störung erkundigt hatte, war sie am Freitagmorgen endlich behoben. „Das Wochenende ist gerettet“, freuten sich Krüger, Kretzschmar und Daft. Und etwas Positives konnten sie der Zeit noch abgewinnen: „Sie hat gezeigt, wie gut der Zusammenhalt in der Nachbarschaft ist“, sagt Kretzschmar.

Von Melanie Köster