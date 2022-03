Barnstorf/ Heiligendorf

Die Grunderneuerung der K 111 zwischen Barnstorf und Heiligendorf ist fast abgeschlossen. Zumindest der Straßenbau. Aber eine uneingeschränkte Nutzung ab April – wie geplant – wird nicht möglich sein. Grund: Die Bäume stehen zu dicht an der Straße und brauchen einen besonderen Schutz – nämlich Leitplanken. Und die müssen auch noch aufgebaut werden.

Und wieder verzögert sich die Öffnung der K 111 zwischen den beiden Ortsteilen. Nach Angaben von Heiligendorfs Ortsbürgermeisters Marco Meiners wird der Aufbau der Leitplanken nicht vor dem 30. März abgeschlossen sein. Zwar stehen im Streckenabschnitt vor Heiligendorf bereits welche, auf den letzten 1,5 Kilometern vor Barnstorf jedoch noch nicht. Die Bauarbeiter seien aktuell noch mit der Asphaltierung und der Einarbeitung der Amphibientunnel beschäftigt. Das Projekt läuft übrigens seit Sommer 2021, solang ist die Straße gesperrt.

Marco Meiners: „Es kann nicht sein, dass sich das noch länger hinzieht“

Trotzdem setzten sich die Ortsbürgermeister Meiners und Phillip Kasten aus Barnstorf für eine Straßenfreigabe zum 1. April ein. „Es kann nicht sein, dass sich das ganze noch länger hinzieht“, so Meiners. Die Kommunalpolitiker forderten einen Kompromiss und stellten bei der Stadt Wolfsburg einen Antrag auf Fertigstellung der Baumaßnahmen zum 30. März. Möglich soll das – trotz der fehlenden Leitplanken – durch eine Tempobegrenzung innerhalb des Straßenabschnittes sein.

K 111: Restarbeiten sollen in den VW-Werksferien durchgeführt werden

Die Restarbeiten sollen dann in den Werksferien erledigt werden. Die Vorlage wurde im Bauausschuss, der am Donnerstagabend tage, diskutiert und prinzipiell für gut befunden. Es gäbe allerdings noch einige Dinge zu klären, denn laut Oliver Iversen, dem Geschäftsbereichsleiter für Straßenbau und Projektkoordination, ist das Anbringen der Schutzplanken nur unter einer erneuten Vollsperrung möglich. „Die Straße ist sechs Meter breit und die Bauarbeiter brauchen einen Arbeitsraum von vier Metern. Das sieht die Arbeitsstättenrichtlinie vor“, so Iversen.

K 111: Es müssen noch Leitplanken angebracht werden. Quelle: Sabrina Fricke

Bürger begrüßen Öffnung der Straße mit Tempolimit

Ausschussmitglied Hans-Georg Bachmann (SPD) bezeichnete die K 111 als unendliche Geschichte und stellte die Frage, ob während der Durchführung der Restarbeiten im Sommer zumindest der Bus durchfahren könne. „Die Entscheidung ist ja noch recht frisch und es gibt noch einige Dinge zu klären“, sagte Iversen dazu. Eine Öffnung der Straße, wenn auch erstmal mit Tempolimit, würden die Bürgerinnen und Bürger der Ortsteile sehr begrüßen.

Kathrin Habbe, Inhaberin der Gärtnerei Bechtel in Heiligendorf fände es schön, wenn Kunden wieder einen kürzeren Weg haben. „Jetzt beginnt die Pflanzzeit und unsere Kunden aus Barnstorf werden bei den Spritpreisen keinen Umweg fahren“, so Habbe. Auch die stellvertretende Kita-Leiterin Justina Schiffers aus Heiligendorf sieht das so. „Unseren Mitarbeitenden aus der Nordstadt und aus Nordsteimke wurde lange genug dieser Umweg zugemutet“.

Von Sabrina Fricke