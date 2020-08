Almke

Eine Delegation der großzügigen und großherzigen Wolfsburger Institutionen war am Donnerstag auf dem Jugendzeltplatz Almke präsent: Heidemarie Steinke und Christian Gerhartl von der Bürgerstiftung, Vorstandssprecher Dieter Söchtig, Stellvertreter Ewald Ritter und Ute Dademasch von der Werker-Stiftung sowie Anne Katrin Wulkow von der Neulandstiftung waren auf Einladung des Stadtjugendringes gekommen, um zu schauen, was auf Grund finanzieller Förderung durch die drei Stiftungen trotz Corona-Krise in diesem Jahr auf die Beine gestellt worden ist.

Aktuell konnte man hier beispielsweise den Kindern bei einer Ferienaktion über die Schulter schauen. Mehrere Mädchen und Jungen hatten seit rund sechs Stunden fleißig gewerkelt, um aus Rohlingen nahezu perfekte Sportbögen herzustellen. Am Nachmittag dann standen die Schießproben auf die dicken Schilfrohrscheiben an. Und siehe da: Diverse Pfeile landeten im „Rot“, dem Mittelpunkt des zehn Meter entfernten Ziels.

Bürgerstiftung Wolfsburg unterstützte Ferienprojekt auf dem Jugendzeltplatz

Heidemarie Steinke und Christian Gerhartl beobachteten das muntere Treiben mit Vergnügen. „Sie und die Bürgerstiftung haben das Ferienprojekt mit 1000 Euro gesponsert“, berichtete dankbar Katrin Poehls (37), Projektreferentin im Stadtjugendring und als Natur- und Erlebnispädagogin zuständig für die entsprechende Programmgestaltung auf dem Jugendzeltplatz in Almke.

„Ohne Moos nichts los“ – dieses Schlagwort trifft auch auf die Bogensportaktion am Donnerstag zu. Die Rohlinge aus Bambus – Stückpreis je nach Größe bis zu 35 Euro – werden den teilnehmenden Kindern zur Verfügung gestellt. Die sind allerdings zuständig für die notwendigen Feinarbeiten: Da wird über Stunden geschliffen und geölt, bis das Sportgerät die perfekte Form gefunden hat. Neben Poehls halfen dabei Annika Schmidt (24/ Heiligendorf) und Johanna Lindner(16/ Ehmen), die ein freiwilliges soziales Jahr absolviert. Annika ist Fachfrau in Sachen Bogensport, sie hat in dieser Materie eine Ausbildung gemacht. Und auch den Kindern hat‘s gefallen: Yunis (10) und die gleichaltrige Maha (beide aus Hehlingen) waren nicht nur mit dem Arbeits-, sondern auch mit dem Schießergebnis zufrieden. „Hat Spaß gemacht“, waren sie sich einig mit Dexter (9) vom Hageberg aus Wolfsburg. Alle dürfen ihre Bogen mit nach Haus nehmen. Natürlich bestens informiert über die entsprechenden Sicherungsinstruktionen.

Für 6000 Euro kaufte der Stadtjugendring einen gigantischen blauen Hafencontainer

Stolz konnte Katrin Poehls darüber hinaus eine weitere neue Errungenschaft des Jugendzeltplatzes präsentieren, die durch eine gemeinsame Spende der Werker-Stiftung (2500 Euro), Neuland-Stiftung (2000 Euro) und Bürgerstiftung (1500 Euro) realisiert werden konnte. Für 6000 Euro kaufte der Stadtjugendring einen gigantischen blauen Hafencontainer, der laut Begleitpapieren nur eine Seefahrt hat überstehen müssen. Entsprechend gut erhalten ist der sechs Meter lange, sowie 2,40 mal 2,50 Meter breite und hohe Container, den der Jugendzeltplatz für vielfältige Aktivitäten und als Verweilmöglichkeit bei Tagesprogrammen nutzen möchte.

