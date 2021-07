Jubiläums-Sportfest des TSV Neindorf steigt doch erst 2022

Neindorf

Der Beschluss fiel einstimmig: Der neue Vorstand des TSV Neindorf hat das für den 21. August geplante Jubiläums-Sportfest nun doch auf 2022 verschoben.

„Wir haben uns mit allen Spartenleitern dazu entschieden, die Jubiläumsfeier am 21. August nicht stattfinden zu lassen“, berichtet der Medienbeauftragte Jonas Schulze und ergänzt: „Wir finden es sehr schade, aber der organisatorische Aufwand, den wir aufgrund der Vorgaben der Stadt abzuleisten hätten, ist aus unserer Sicht nicht umsetzbar.“

Hoffnung auf entspannten Corona-Sommer zerschlagen

Speziell bei der traditionellen „Rallye zu Fuß“ wäre die Überwachung der Streckenführung schwierig geworden. Dazu kommen jetzt die sprunghaft steigenden Inzidenzwerte. „Die könnten uns auch kurzfristig ein Strich durch die Rechnung machen“, fürchtet das Organisationsteam, das inständig auf einen entspannten Corona-Sommer gehofft hatte. Doch zusätzlich zu allem, was es sowieso schon zu tun gibt, eventuell auch noch Teststationen und massenhaft Ordner fürs Hygienekonzept zu stellen – das traut sich der TSV nicht zu. „Und wahrscheinlich würde es dann auch für alle gar keine so schöne Feier werden“, sagt Schulze.

Das Fest soll im Jahr 2022 nachgeholt werden

Ganz ausfallen soll das Fest aber nicht, sondern in das Jahr 2022 verschoben werden. „Es ist schließlich das Hundertjährige“, so die Vorstandsmitglieder. Auch an der Vereins-Chronik wird weiter gearbeitet. Wann sie fertig sein wird, steht noch nicht fest. Angepeilt ist ein Zeitraum kurz vor dem Werksurlaub. Jonas Schulze versucht das Positive zu sehen: „So bleibt uns dann auch genug Zeit, um dieses Fest richtig zu planen.“

